Süt toplama merkezleri hayata geçiyor

İskele Belediyesi, sütün daha sağlıklı bir şekilde toplanabilmesi amacıyla Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Süt Endüstrisi Kurumu ve Hayvancılar Birliği ile protokol imzaladı. Protokole imza koyanlar arasında İskele Belediyesi’nin yanı sıra Yeni Erenköy Belediyesi, Büyükkonuk ve Dipkarpaz Belediyeleri de bulunuyor.

TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI’NDA PROTOKOL İMZALANDI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda düzenlenen protokol töreninde; Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Yeni Erenköy Belediye Başkan Vekili Mehmet Kadı, Büyükkonuk Belediye Amiri Ali Yiğit, Dipkarpaz Belediye yetkilisi, SÜTEK Müdürü Mehmet Karadayı ile Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları’nın yanı sıra Bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.

HER BİR MERKEZDE TOPLAM 12 BİN LİTRE SÜT MUHAFAZA EDİLECEK

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda imzalanan protokolle birlikte İskele Belediyesi’ne ait olan 15 bin litre kapasitesindeki süt toplama tankeri de SÜTEK’e devredildi. 2009 yılın başlayan proje ile İskele, Tuzluca ve Boğaziçi’nde yapılan süt toplama merkezlerinin her birinde ise 6 bin litre inek sütü, 2 bin litre keçi sütü ve 4 bin litre koyun sütü muhafaza edilecek.

ÇAVUŞOĞLU: “ASLİ GÖREVİMİZ HALKA HİJYEN ÜRÜN SAĞLAMAK”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, protokol töreninde yaptığı konuşmada bakanlığın asli görevinin halka hijyen ve standartlara uygun ürünler sağlamak için hammaddeden imalathaneye kadar olan süreci sağlıklı hale getirmek olduğunu söyledi. İmzalanan protokol ile üreticilerin sütlerinin bozulmayacağını, halkın daha hijyen ürünler tüketeceğini, AB standartlarında bir zincirin halkası oluşacağını kaydeden Çavuşoğlu, herkesin elinden geleni ortaya koyduğunu söyledi.

SADIKOĞLU: “PROTOKOLÜMÜZ TÜM ÜRETİCİLERE HAYIRLI OLSUN”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da proje hakkında bilgi verdi. 564 bin Euro’ya mal olan projenin amacının sütün sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaşması için soğuk zinciri teşvik etmek olduğunu kaydeden Sadıkoğlu protokolün tüm üreticilere hayırlı olması dileğinde bulundu.

NAİMOĞLULARI: “PROJENİN SONUNA GELDİK”

Protokol imza töreninde söz alan Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları ise, İskele ve Karpaz bölgelerindeki küçük ve orta ölçekteki üreticilerin sütlerinin soğuk taşınabilmesi için beş bölgede soğutma merkezlerinin oluşturulması yönünde başlatılan projenin geç de olsa sonuna gelindiğini söyledi.