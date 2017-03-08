'Suudi Arabistan, petrol üretici ülkelerin yükünü taşımayacak'

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih, ülkesinin diğer petrol üretici ülkelerin yükünü taşımayacağını söyledi.

Al-Falih, IHS CERAWeek 2017 Enerji Konferansında yaptığı konuşmada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile örgüt üyesi olmayan ülkelerin bu yılın başından itibaren üretim seviyelerini düşürme konusundaki anlaşmayı değerlendirdi.

Geçmişte yapılan benzer anlaşmalarda Suudi Arabistan'ın petrol üretiminde en çok kesinti yapan ülke olduğunu hatırlatan Al-Falih, bunun diğer üretici ülkeler tarafından suistimal edildiğini, söz konusu durumun tekrar gerçekleşmeyeceğini vurguladı.

Ocak ayı başında uygulanmaya başlanan anlaşma kapsamında toplam üretimini günlük ortalama 1,2 milyon varil düşüren OPEC içinde en büyük kesintinin Suudi Arabistan tarafından yapıldığına dikkati çeken Al-Falih, sözlerine şöyle devam etti:

"Petrol üretimimizi, maksimum kapasitemiz olan günlük ortalama 12,5 milyon varilden 10 milyon varilin altına indirdik ancak Suudi Arabistan, diğer petrol üretici ülkelerin yükünü taşımayacak ve onlar tarafından kullanılmaya izin vermeyecek. Suudi Arabistan yaklaşık 80 yıldır petrol endüstrisinde. Uzun yıllar boyunca da petrol ve doğalgaz sektöründe liderlik yapmaya devam edeceğiz."

Şu anda etkili olan anlaşmanın başarılı şekilde yürüdüğünü ve küresel piyasadaki arz fazlasını kademeli olarak aşağı çektiğini belirten Al-Falih, piyasada tekrar arz-talep dengesinin oluşabilmesi için dünya genelindeki ham petrol stoklarının daha da aşağı düşmesi gerektiğinin altını çizdi.

Al-Falih, haziran ayı sonunda sona erecek anlaşmanın, petrol piyasasının durumu değerlendirildikten sonra OPEC üyesi ve örgüt dışındaki ülkeler tarafından tekrar ele alınacağı bilgisini paylaştı.

Suudi petrol şirketi Aramco'nun da yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Al-Falih, firmanın gelecek sene ilk halka arzıyla (IPO) ilgili gelişmeleri de değerlendirdi.