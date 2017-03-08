"Suyu pahalıya alıyoruz"

Deniz Abidin

Yeniboğaziçi Köyü Muhtarı Nevzat Çakır, vatandaşın köyün İskele Belediyesi’ne bağlandıktan sonra su kuyularının da belediye sınırları içine alınmasıyla artan su fiyatından şikayetçi olduğunu söyledi.

Çakır, Yeniboğaziçi Köyü’nün en büyük sorunun köy içinde hala mandıra bulunması olduğunu ifade ederek, Bakanlık tarafından ağıl yeri verildiğini, ancak ağıllara giden ne yol ne de su olduğunu kaydetti.

Yeniboğaziçi Köyü Muhtarı Nevzat Çakır, 2009 yılında köyün İskele Belediyesi’ne bağlandığını, halkın suyu önceden Kaymakamlık kontrolünde aldığını belirtti. Çakır, köy içindeki su kuyularını belediyenin kendi sınırları içine aldığını söyleyerek, suya cüzi miktarda para ödenirken şimdi vatandaşın suyu pahalıya satın aldığını belirtti. Çakır, suyun Türkiye’den gelmesi ve akıllı sayaç bağlanmasıyla daha da pahalılaştığını kaydetti. Çakır, suyun kart usulü akıllı sayaçlarla kullanıldığına dikkat çekerek, “kartında para olan suyu alıyor, olmayan almıyor” dedi.

“Vatandaş suyun pahalı olmasından şikayetçi”

Çakır, belediye başkanı ile toplantı yaptıklarını, halkın pahalı olan sudan yana şikayetçi olduğunu aktardıklarını ifade ederek, “Başkanın şimdi böyle ileride düşünebiliriz” dediğini belirtti. Çakır, “Dört kişilik bir hane düşünün 30 ton su alsa bu ayda 130 lira eder. Bu en asgarisidir. İskele Belediyesi olarak değil, devletin su fiyatına genel olarak düzenleme getirmesi gerekir. Belediyeler istedikleri gibi fiyat uygulayıp halktan talep ediyorlar. Belediye mağdur olmasın ama biz halkımızdan yanayız” diye konuştu.

“Ağıl yeri verdiler, ancak ne yol ne su var”

Çakır, Yeniboğaziçi Köyü’nün en büyük sorunun köy içinde hala mandıra bulunması olduğunu ifade ederek, Bakanlık tarafından ağıl yeri verildiğini, ancak ağıllara giden yol olmadığını kaydetti. Çakır, ağıl için yer verildiğini fakat altyapının eksik olduğunu dile getirerek, bölgede suyun dahi olmadığını söyledi. Çakır, bölgeye mandırasını taşıyan vatandaşın olduğunu, ancak bunu çok zor şartlarda yaptığını belirterek, bölgeye su taşımak zorunda kaldıklarını belirtti. Çakır, devletin hayvancıya yardım amaçlı teşvik vermesi gerektiğine vurgu yaparak, bunun yapılmadığını kaydetti. Çakır, elektrik dışında hiçbir şeyin olmadığını söyleyerek, “ne altyapı ne yol ne su var” dedi.

“Ağıllara giden yola asfalt dökülmedi”

Çakır, köyden ağıllara giden yolun bir buçuk kilometre olduğunu belirterek, bu yolun asfalt yapılmasını önerdiklerini, ancak bunun da yapılmadığını kaydetti. İskele Belediyesi ile bu konuyu görüştüklerini ancak sonuç alamadıklarını belirten Çakır, “Belediye bu konu beni aşar diyor. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık” dedi.

“Köyün altyapısı yok”

Elçiliğe kadar başvurduklarını anlatan Yeniboğaziçi Köyü Muhtarı Çakır, elçiliğin de artık muhtarlarla iş yapmama kararı aldığını öğrendiğini söyledi. Çakır, ağıllar sorunu dışında genel olarak köyün de altyapı eksikliğinden kaynaklı sorunlar yaşadığına dikkat çekerek, yağmur yağdığı zaman köyü su bastığını belirtti.

“Yıllardır asfalt yapımı için söz veriliyor, tutulmuyor”

Çakır, şöyle devam etti, “3 yıl önce köyü su basmıştı. O dönem buraya yetkililer geldiler, baktılar, gittiler. O zamandan bugüne bir şey değişmedi. Ne zaman yağmur yağsa vatandaş elinde süpürge kapıda bekliyor. Boğaziçi’den Kuzucuk’a giden bir yol var. Bu bizim resmi yolumuzdur. Köyden Kuzucuk’a, oradan da Mağusa’ya gidiyoruz. 3 buçuk kilometrelik bu yol için yıllardır bize asfalt yapımı için söz veriliyor. Bu yolu görseniz rezalet… Bakan Kemal Dürüst köyümüzü ziyaret etti. Yapılacak dedi, ancak henüz bir şey yapılmadı. Yine aynı şekilde kırsal kesim arsası verildi, onunda asfaltı yok.”