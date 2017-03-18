7 den 70’e herkesin akıllı telefonu T70’e bahar havası geldi. Turkcell, T serisi akıllı telefonların en yeni modeli T70’i, ‘Bahar Kampanyası’ kapsamında peşin satış fiyatına 100 TL indirim yaparak 549 TL’den satışa sundu. Üstelik bu fiyata 3 ay boyunca devam edecek aylık 1 GB internetin de dahil olduğu açıklandı. T serisi Android cihaz satışında önemli bir rekora imza atan Turkcell, teknoloji pazarına iddialı bir giriş yaptığı T70’in ‘Bahar Kampanyası’ avantajlarını duyurdu.

Kampanya kapsamında, stoklarla sınırlı kısa bir dönemde Turkcell T70 akıllı telefonu peşin alanlar, sadece 549 TL ödeyecek.

4.5G’ye hazır

Turkcell T70, 150 Mbps (Megabit) hızı destekleyen 4.5G’ye uyumlu yapısı ve zarif görünümü ile dikkat çekiyor.

Sesli komutla “selfie” çekme özelliği bulunan T70, 5MP (Megapiksel) ön kamerası ile teknoloji önderlerinin övgüsünü aldı.

5.2 inçlik IPS LCD bir ekran ile yenilenen Turkcell T70, 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Gövde malzemesi olarak plastik kullanan cihaz, 133 gram ağırlığında. En kalın noktası 7.8 mm kalınlığında olan Turkcell T70, gücünü 4 çekirdekli Snapdragon 210 işlemcisinden alıyor. Grafik işlemcisi olarak Adreno 304 kullanan cihaz, 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolamaya da sahip.

32 GB'a kadar microSD kart desteği de sunan Turkcell T70, Android 6.0 Marshmallow işletim sistemini kullanıyor. Önde 5 arkada ise 8 Megapiksellik kamera kullanan cihaz, 2540 mAh büyüklüğünde bir batarya ile çalışıyor.