Tabipler Birliği 12-18 Mart arasında etkinlikler düzenliyor

Tıp Haftası etkinlikleri bu yıl 12-18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Basın toplantısıyla başlayacak Tıp Haftası'nda hekimler sağlık sistemi üzerine de konuşmalar yapacak. Hafta, 18 Mart Cumartesi akşamı düzenlenecek tıp balosuyla sona erecek.

İlk etkinlik, “Klasik Bisiklet Sürme” etkinliği olacak. Etkinlik, 12 Mart Pazar günü 11.00 -13.00 saatleri arasında yapılacak.



Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, “Sağlık Bakanlığı, Önder, Peyak Önü, Girne Kapısı, Dikilitaş, Sarayönü, Vakıflar Önü, Rüstem Kitabevi Yanı, Büyük Hamam, Büyük Han, Bereket Fırını yanı, Kumarcılar Hanı, Turizm Bakanlığı, Zafer Sineması, Çocuk Esirgeme Kurumu, Budak Pastanesi, Anibal önü, Yusuf Kaptan Sahası önü, Girne Kapısı, Dereboyu, Golden Tulip önü, Sağlık Bakanlığı” parkuru izlenecek.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Kenan Arifoğlu, hafta etkinliklerini duyurduğu açıklamasında,

12 Mart Pazar günü saat 11.00’de Sağlık Bakanlığı önünden başlayacak bisiklet etkinliğine ilgi duyan ve klasik bisikleti olan herkesi davet etti.

HAFTANIN AÇILIŞINDA BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Tıp Haftası’nın açılışı 13 Mart’ta Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ndeki basın toplantısıyla başlayacak. Basın toplantısı saat 10.00’da olacak.



TIP TÖRENİ YAPILACAK

14 Mart Salı günü ise tıp töreni yapılacak. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nde saat 10.00’da başlayacak törende, açılış konuşmalarının ardından kurumsal ödüller ile basın ödülleri sahiplerine verilecek.

Meslekte 50. ve 25. hizmet yılını dolduran üyelere de plaket ve onur belgesi alacak. Tören, kokteyl ile tamamlanacak.

Buna göre, meslekte 50’inci hizmet yılını dolduran 1967 yılı mezunları “Dr. Yusuf Ahmet Çiner, Dr. Erbay Arman, Dr. Ertuğrul Hasipoğlu, Dr. Suna Hasipoğlu” olarak açıklandı.

25. hizmet yılını dolduran 1992 yılı mezunları ise şöyle sıralandı:

“Dr. Mehmet Müderriszade, Dr. Katayon Kobat, Dr.İbrahim Kobat, Dr. Burak Kavuklu, Dr. Hatice Arodezli Soydemir, Dr. Mustafa Taşçıoğlu, Dr. Filiz Akçaoğlu, Dr. Türker Erkcan, Dr. Süha Akpınar, Dr. Tijen Ataçağ, Dr. Nalan Atalay, Dr. Ali Fuat Atalay, Dr. Derviş Alp Gazitepe, Dr. Musa Olgu, Dr. Mustafa Kalfaoğlu, Dr. Şerife Erk, Dr. Ahmet Ulutekin, Dr. Emin Berk Angün, Dr. Halil Hızal, Dr. Hasan Hansel, Dr. Olgun Akalpler, Dr. İdris Deniz, Dr. Fatma Deniz, Dr. Tijen Sökmez, Dr. Serpil Deren, Dr. Remzi Tınazlı, Dr. Emir Barış Ökçün, Dr. Dilek Ökçün, Dr. Zühtü Baysen Dt. Serkan Altuğra.”

PANEL VE KONFERANS DÜZENLENECEK

14 Mart Salı akşamı ise Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde panel düzenlenecek.

Panelde saat 19.00’da KTTB’de başlayacak. “Malpraktis ve Komplikasyon, Hukuksal ve Deontolojik Bakış Açıları” Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Ali Rıza Tümer ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gürkan Sert tarafından ele alınacak.



15 Mart Çarşamba akşamı saat 18.30’da KTTB’de konferans verilecek. “Türkiye’deki Sağlık Sisteminin AKP İktidarı Boyunca Değişimi ve Hekimlerin Güncel Durumu” Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel tarafından anlatılacak.

“Kıbrıs’taki Sağlık Sisteminin Tarihsel Süreci ve Sağlık Çalışanlarının Güncel Durumu”nu ise Tıp-İş Başkanı Dr. Sıla Usar İncirli konuşacak.

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası organizasyonunda ise “Diş Hekimliğinde Botox Uygulamaları” konuşulacak.

Organizasyon, 17 Mart Cuma akşamı saat 19.30’da Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Özdiler’in konuşmasıyla gerçekleşecek.

18 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00’de tıp balosu yapılacak. Lefkoşa Merit Hotel’deki baloya katılım 100 TL olacak. Tıp Haftası, Tıp Balosuyla tamamlanacak.