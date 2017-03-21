Tabipler Birliği’nden Gönyeli Belediyesi’ne “Kurumsal Kent Ödülü”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin “Tıp Bayramı” nedeniyle düzenlediği ödül töreninde, Gönyeli Belediyesi de ödüle layık görüldü.

Bu yılın “Kurumsal Ödülü” Gönyeli Belediyesi’ne verilerken, başarılarından da övgüyle söz edildi.

Tabipler Birliği’nde gerçekleştirilen törende Gönyeli Belediyesi adına ödülü Gönyeli Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Yalçın Benli aldı.

Gönyeli Belediyesi’nin çevre düzenlemesi ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’yle işbirliği nedeniyle onurlandırıldığı törende, başarılı projeleri de öne çıktı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, yaptığı değerlendirmede, Gönyeli’nin olağanüstü bir dönüşüm yaşadığını belirtti, “Çağdaş kent, sağlıklı kent, engelsiz kent Gönyeli’yi daha ileriye taşıyacağız” dedi.

Benli, gıda sağlığından temizliğe, iş yeri denetimlerinden güvenli içme suyuna, haşere ile mücadeleden çevre düzenlemelerine kadar ‘sağlık’ odağında birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

“Yaşlılar hizmet birimiz, uzmanlar denetiminde, insanımızın düzenli kontrolleri için yıllardır çalışıyor” diyen Benli, Gönyeli’nin alt yapı sorunlarını çözdükten sonra artık tümüyle “insana” yoğunlaştıklarını anlattı. “Altyapı yatırımları açısından Kıbrıs Türk belediyeciliğinin ulaştığı en ileri noktadayız” diyen Benli, “Ne yapmışsak daha iyisini başarmak ve kentimizdeki hizmet kalitesini yükseltmek için kararlıyız. Ne hizmet veriyorsak daha kalitelisi olacak bunun sözünü veriyoruz.” dedi. Benli bu ödülü kent halkı ve belediye çalışanları adına aldığını belirterek ayrıca onlara teşekkür etti.