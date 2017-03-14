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Tacikistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 7 ölü, 19 yaralı

Tacikistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 7 ölü, 19 yaralı

Tacikistan'da cenaze merasiminden dönen kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 7 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

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Tacikistan'da cenaze merasiminden dönen kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 7 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Duşanbe yakınlarındaki Vahdat kentinde hafta sonu cenaze merasiminden dönen kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazada 7 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

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