Taçoy: "KKTC'nin seçime ihtiyacı yok"

Çiğdem Aydın

Bağımsız milletvekili Hasan Taçoy, son günlerde gündeme gelen erken seçim tartışmalarını gereksiz olarak yorumladı.

Seçim propagandasına girilmesiyle birlikte, hükümet icraatlarının hızlanacağını, bütçenin daralacağını belirten Taçoy, “Yani seçim ekonomisi devreye girer. Şu anda KKTC’nin buna ihtiyacı yoktur” dedi. Taçoy, belediye seçimlerinin 2018 Haziran ayında yapılacağını hatırlatarak, bu tarihten önce seçime gidilmesinin yanlış olacağını vurguladı. Diyalog’a konuşan Taçoy, “UBP içerisinde seçime gidilmesi yönünde birkaç milletvekilinin görüşleri vardır. Erken seçime gidelim bir tehdit olarak kullanılıyor. Aynı teklifi Başbakan da yaptı. O da bir tehdittir. Fakat doğru olan seçime gitmek değil kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

Bağımsız milletvekili Hasan Taçoy’un, Diyalog’un sorularına verdiği yanıtlar ise şöyle:

Soru: Ufukta erken seçim görüyor musunuz? UBP’den iki faklı tarih geldi biri Ekim 2017, diğeri Nisan 2018 sizin görüşünüz nedir?

Cevap: Seçim konusunda softa şaşırtmacası olmaz. Seçim konuşulmaya başladı mı milletvekili, siyasiler seçim atmosferine girer ve aday olmak isteyen kişiler seçim yatırımlarına başlar ve seçim yapılacak ülke ekonomik olarak bir seçim ekonomisi yaşamaya başlar. Seçim ekonomisi içerisinde devlet tarafından daha fazla harcama yapılmaya başlanır ve bütçe daralır. Erken seçim konuşulması yanlış. Şu anda erken bir seçim olacak niyeti ile böyle bir talebin içerisinde olunması ülkeye zarar verir. Böyle bir şeye şu anda ihtiyaç var mı? Yok. Bir çok kişiye göre UBP koltuk değneği ile yürüyor. Bana göre ise UBP’nin 22, DP’nin 5 milletvekili ile hükümet yoluna devam eder. Bağımsız diye tabir edilen milletvekillerinin yasaların yanlış yorumlanarak UBP’de üye olmadan ama tüm toplantılarına katılan bizlerle UBP 22 milletvekili ile yoluna devam ediyor. Muhalefet ise bu rakamlar üzerinden vatandaşın aklını bulandırmaya çalışıyor. Bu doğru değildir. Durum böyle iken bir erken seçim konuşmak yanlış. Zaten bizim Anayasamız şunu emreder: Seçimlere bir yıl kala erken seçim olmaz, seçim olur. 2017 Temmuz zaten bu süreç içerisinde geçecek. Ondan sonraki bir seçim zaten erken seçim olmaz bu Anayasa’nın amir hükmüdür. Şu kanaatteyim ayaklarımız yere basan politikalar yapmak zorundayız. Popülist politikalar yapamayız ve şu gerçeği de atmamalıyız, Belediye seçimleri eğer 2018 Haziran ayında ise 2018 Haziran’dan önce seçimin yapılması doğru bir karar olmaz.

Soru: MYK’da erken seçimle ilgili bir şey konuşuldu mu?

Cevap: MYK’da değil de grupta konuşuldu. Ancak böyle bir karar çıkmadı tabi bu konuda düşüncesi olan vekiller vardır. Seçimden korkmayan vekillerden bir tanesiyim ve eğer bir yanlışı düzeltmezseniz bunun sonucu erken seçim olur derim.

Soru: Aynı parti mensubu olan vekiller erken seçimi dile getiriyorsa bu durum hükümetten memnun olmadıklarını mı gösterir? Bir takım yanlışlar varsa bunu düzeltmenin tek yolu erken seçim midir?

Cevap: Hayır bunu düzeltmenin başka yolları da vardır ama bizim gibi ülkelerde bunu uygulamak çok güçtür. Aynı parti içerisinden gelen bu teklif tehdittir. Yani düzeltilmesi için tehdit “erken seçim” söylemi ile gelir bir yerde bu tehdit aynı zamanda Genel Başkandan da gelir, ki konuşuyor da zaten. Daha iyi daha güzel yapılması istenen işler de düzeltilmediği takdirde bu tehdit gelir.

Soru: UBP’nin şu andaki haline baktığınız zaman bir seçim olması halinde kaç vekil çıkarabileceğini düşünürsünüz?

Cevap: Şimdi şu anda bunu söylemek zor. Ancak iktidarda olan bir partisiniz bunu çok iyiye götürebilirsiniz. Ben iddia ederek söylüyorum kaç vekil olabileceğini değil ama UBP sandıktan birinci parti olarak çıkar. Eğer yeteri kadar çalışılır ve tecrübeden de faydalanılırsa UBP’nin seçim olması halinde birinci parti çıkmasını sağlarız.

Soru: Tek başına iktidar olmayacağı kanaatinde misiniz?

Cevap: Hükümette olan bir partinin bu konuma gelebilmesi şimdi şu andaki ortamda zor görünse de zamana oynayarak ve zaman içerisinde bazı düzeltmeleri yaparak olur.

Soru: Ne gibi şeylerin acil düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Cevap: Onu bırakın ben bileyim. Şu anda hiçbir siyasi parti tek başına iktidar olamaz, bu dönem ya üçlü bir koalisyon dönemi olur en kötü ihtimalle veya yine iyi ihtimalle iki partinin koalisyonu gibi görüyorum ben şu anda seçim olsa.



Soru: Varsayalım üçlü koalisyon oldu, bu koalisyon hangi partilerden oluşur?

Cevap: Ben şişirme siyasetlerle uğraşmam. Ben geçmişimi her zaman sorgularım beni var eden UBP ve bir dönem mecburiyetten ayrıldım ancak şunu biliyorum ki beni var eden UBP’dir. Halk şimdi şu anda belli bir öngörüsü olmadığı için çok yaygın bir siyaset takip eder bu çerçeveyi daraltmak bizlere düşer. Bazı işler bazı dersler de vatandaşla birlikte sorulacak. Biz ilahlar yaratma peşine hiçbir zaman girmedik, biz samimiyetle dostça işbirliği içerisinde çalışmayı tercih ettik hiç kimseyi ilahlaştırma peşine düşmektir ama bazıları bunu yaptı günü geldiğinde görüşeceğiz.

Soru: Ercan Havaalanı'ndan tahsilatların başlaması gerektiği söyleniyor. Gelirlerden yüzde 40. Bunun için bir çalışma var mıdır? Hükümet bu konuda ne yapıyor?

Cevap: Ercan Havaalanından tahsilatlar başlıyor. Bir paylaşım ortaklığı var Ercan’da 47.8 vergiyi aşağıya çekersen veya bu paylaşımı aşağıya çekersem ki bu vergi değil, cirodan alınacak bir gelir ortaklığıdır yani 100 lira baz alırsak bunun 45 lirası devlete gidecek. 55 milyon TL’lik bir gelir beklentim vardır Ercan’dan bu yıl içerisinde. Bu ayın sonu itibariyle de bu gelir paylaşımının artık bütçeye yansıması lazım. 4.5 milyon TL devletin kasasına her ay girmesini bekliyorum. Kontrolörlerin burada çok iyi denetimler yapması lazım asıl görev onların. Sıfır açıklı bütçe oluşturmaya çalışıyoruz. Fonlar artık bütçeleşecek. Personeli ben ödeyeceğim geliri varsa bu kurumların ayrı bir fona gidecek. Orada oturan kişiler bunu istediği gibi harcayacak. Böyle bir dünya artık yok. Devletin almadığı birkaç fon kaldı bütçeleştirmediği biri piyangolardır, diğeri Turizmdir, Sağlık ve basın iş güvenliği fonu onları henüz devlet almadı. Bunlardan almadık henüz çünkü acil harcanması gereken bir takım kalemler olabilir Sağlıkta Turizmde vs… gibi devletin kasasına alırsak bir takım kısıtlamalarla aksaklıklar yaşanabilir kanısındayız şu an için ama ileride bunlar da bütçeye girecek.