Taçoy: "Siyasi eşitlikte anlaşma yok"

Özge Kizir

Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “her şeye rağmen politik eşitliği de kazandık” söyleminin halkı yanıltıcı bir açıklama olduğunu belirtti. “Siyasi eşitlikte herhangi bir anlaşmaya ulaşamadık” diyen Taçoy, Rumların dominant olarak yer alacakları Kıbrıs Cumhuriyeti’nden geri adım atmayacaklarını ortaya koyduklarını söyledi.

Cenevre sürecinden bu yana bir huzursuzluk yaşandığını belirtti. Taçoy, “Masadan kaçan taraf Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ydi. Her zamanki haliyle Anastasiadis bunu daha önce de tekrarlamıştır. Bizzat benim nazarımda Uluslararası Parlamento Birlik toplantısında Panama’da bunu yaptı. Bir de eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile yine müzakere masasında masaya sigara ve gözlüklerini savurtup ayrılması, iki geçmiş örnektir. Akıncı’ya da yapmış olduğu aynı şeydir. Akıncı’nın da buna şiddetli bir yanıt vermesi arzulanırdı” dedi.

“1 Aralık anlaşmasını daha ne koparabilirim mantığıyla yaptı”

Taçoy, sözlerine şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in Cenevre sürecinden bu yana var olan bir huzursuzluk var. Cenevre’de ipler hemen hemen kopmuştu. Ardından Güney Kıbrıs, zoraki bir 1 Aralık anlaşması ve bu anlaşmaya da uymadan kendi başına bazı işleri yapar pozisyona girmiştir. Gidilen süreç içerisinde, ikinci Cenevre’den önce 1 Aralık anlaşmasını dahi sulandırmıştır. Bunu örnek olarak veriyorum çünkü Rum tarafının yaptığı bellidir. Sürekli belli bir şekilde zamana oynamış ve bu zaman içerisinde de görüşmelerden kendi seçim ve avantajlarına ne koparabilirse onları almaya çalışan bir mantıkla görüşmeleri gerçekleştirdi. Bu bizim Türk tarafı olarak maalesef takdir ettiğimiz bir davranış şekli olmadı.

“Zaman bizi haklı çıkardı”

Akıncı’nın bizimle aynı görüşte olmadığını da üzülerek gördük. Akıncı, bizden tam ters bir tarafta yerini aldı ve bizim söylediklerimiz de sanki bizim görüşlerimiz ‘Kıbrıs’ta bir anlaşma istemediğimiz’ yolundaymış gibi bazı çevreler tarafından yapılarak yorumlandı. Dolayısıyla bizi üzen bir hareket tarzıydı. Ancak zaman, söylemiş olduklarımızla ne kadar haklı olduğumuzu ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin günün sonunda kendi menfaatleri doğrultusunda hareket ettiğini göstermiştir. Sadece Kıbrıs Türk tarafından ne koparabilirlerse koparıp da süreç içerisindeki kazanımlarının ne kadar fazla olabileceğinin hesabını yaparak bu hareketlerini gerçekleştirdiklerini bir kez daha üzülerek izledik. Bunu umut ederim ki tüm dünya görmüştür.

“Dominant olarak yer alacakları Kıbrıs Cumhuriyeti’nden geri adım atmayacaklarını görmüş olduk”

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden geri adım atmayacağını ve cumhuriyette kendisinin dominant, yani çoğunluk olarak kalma arzusunun her zaman var olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Esas anlaşmayı istemeyen tarafın da Güney Kıbrıs olduğunu görmüş olduk.”

“Garantilerin devamındaki ısrarımızın haklılığın ortaya koydular”

Taçoy, Kıbrıs Türklerinin Garanti ve İttifak anlaşmasındaki garantilerin devamını talep etmesinde ısrarcı olmalarının ne kadar haklı bir talep olduğunun bir kez daha görüldüğünü vurguladı. Taçoy, “Son almış oldukları ENOSİS kararının okullarda anılması konusunda meclisteki karar, seçim kaygısıyla buna karşı gelmeyen Anastasiadis ve gerçek düşüncesini ortaya koyan partisi de bu konudaki talebimizin haklılığını bir kez daha onaylamışlardır diye görüyorum” ifadesini kullandı.

“Akıncı’nın ‘siyasi eşitlik kabul edildi’ açıklaması yanıltıcı”

Taçoy, sözlerini şöyle tamamladı:

“Akıncı’nın geçtiğimiz gün ‘her şeye rağmen politik eşitliği de kazandık’ söylemi halkı yanıltıcı bir açıklamadır. Siyasi eşitlikte herhangi bir anlaşmaya ulaşamadık. Güney Kıbrıs halen daha kendilerinin çoğunluğunun karar alınmasındaki ısrarını sürdürüyor. Anastasiadis’in bunu doğrulayan açıklaması da bizleri maalesef üzmektedir. Şu anda Güney kesimin yaptığı Türkler masadan kaçıyor anlamında yapmış olduğu söylemdir.”