Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlı I.A’nın 10 Mart tarihinde saat 23.50 raddelerinde ülkemize Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan giriş yapmak isterken şüpheli görüldüğünü ve görevli polis memurları tarafından üzerinde yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve alınan emarenin tahlile gönderileceğini belirterek zanlının ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün poliste tutuklu kalacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.