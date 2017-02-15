Tahsilat makbuzlarını sahteledi

Gamze Pir Baykur

Mağusa’da pazarlamacı olarak çalıştığı “Stream Trd. Ltd” isimli iş yeri adına sattığı ürünlerinler ile ilgili müşterilere kestiği tahsilat makbuzlarının üzerinde oynama yaparak zimmetine yaklaşık 1500 TL para geçirdiği gerekçesiye tutuklanan zanlı Atakan Demirdöven tutuklandı. “Müstahdem tarafından sirkat”, “Sahte belge düzenleme” ve “Tedavüle sürme” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Demirdöven aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Yaklaşık 1500 TL’yi zimmetine geçirdi...

Meselenin tahkikat memuru Hakan Savtekin, “Stream Trd. Ltd.” isimli iç giyim şirketinde pazarlamacı olarak çalışan zanlı Atakan Demirdöven’in, 2016-2017 yılları içerisinde şirket adına mağazalara vermiş olduğu iç giyim ürünlerine karşılık olarak kesmiş olduğu tahsilat makbuzlarının ikinci suretindeki rakamlarda oynama yapıp sahtelediğini ve aradaki yaklaşık 1500 TL’lik farkı sirkat ettikten sonra sahtelediği tahsilat makbuzlarını çalıştığı şirkete vererek tedavüle sürdüğünü açıkladı. Mesele ile ilgili olarak şikayetin polise 13 Şubat tarihinde geldiğini belirten Savtekin, zanlının 14 Şubat tarihinde tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Savtekin, mesele ile ilgili olarak 5 adet makbuzun emare olarak alındığını belirterek, aranan emarelerin de olduğunu syledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Savtekin, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Atakan Demirdöven’in tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.