TAK 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı oy çokluğu ile kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüştü ve oy çokluğu ile kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında saat 10.00’da toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, komite daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine başladı.

Komite toplantısına, UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında, CTP Milletvekili Birikim Özgür, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ve UBP Milletvekili Hamit Bakırcı katıldı.

Komite toplantısına, Yasa Tasarılarıyla ilgili yetkililer katıldı.