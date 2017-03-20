TAK grev yaptı
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Türk Ajansı Kıbrıs ‘ta (TAK) terfilerin açılmadığı gerekçesiyle bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Türk Ajansı Kıbrıs ‘ta (TAK) terfilerin açılmadığı gerekçesiyle bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.
Eylem çerçevesinde Cumhuriyet Meclisi’ne giderek, Genel Kurulu toplantısını bir süre izleyen sendika üyeleri ve çalışanlar, koltuklara kalem bıraktı.
Sendika Başkanı Ahmet Kaptan , TAK’ta, 2 yıldır çalışanların derece ve terfilerine onay verilmediği söyledi.
Emeğinin karşılığını alamayan çalışanşarın huzursuz olduğunu belirten Kaptan, Maliye’nin onay verdiği uygulamaya Başbakanlık’ta engel konulduğunu ileri sürdü
“İnşallah Hükümet vermeye çalıştığımız mesajı almıştır” diyen Kaptan, aksi halde eylem ve grevlerin dozunu artıracaklarını söyledi.
Basın açıklamasını okuyan KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan da, Dışişleri Bakanlığı döneminde TAK Yasası’nın geçmesine öne ayak olan Hüseyin Özgürgün’ün, bugün çalışanlara ilgi göstermediğini savundu.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.