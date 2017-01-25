Takım arkadaşı doping kullandı, Bolt altın madalyadan oldu

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden (IOC) yapılan açıklamada, Carter’ın Pekin Olimpiyat Oyunları’nda yasaklı ‘metileksanemin’ maddesini kullandığının ortaya çıktığı belirtildi. Jamaika takımının madalyalarını geri vermesini talep eden IOC, yeni sıralamanın Trinidad ve Tobago, Japonya ve Brezilya şeklinde gerçekleşeceğini duyurdu.

​Tüm zamanların en iyi atletleri arasında gösterilen Jamaikalı Bolt, 2008, 2012 ve 2016 olimpiyatlarında 100, 200 ve 4x100 metrede altın madalya üçlemesi yaparak tarihe geçen ilk kişi olmuştu. Madalyasının geri alınmasıyla birlikte bu unvanı kaybeden Bolt’un olimpiyat oyunlarında kazandığı altın madalya sayısı da 8’e düştü.