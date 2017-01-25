Lefkoşa12 °C
  • UptownPark
  • "Her gün tartılmayın"
  • Diş fırçasını ıslatmayın
  • Sık sık bir şeyleri unutuyorsanız dikkat
  • Diş için havuç tüketin
  • Vücut enerjisini yükseltmenin yolları
  • Ateşinizi doğal yollarla düşürmek için ne yapabilirsiniz?
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Takım arkadaşı doping kullandı, Bolt altın madalyadan oldu
Takım arkadaşı doping kullandı, Bolt altın madalyadan oldu

Takım arkadaşı doping kullandı, Bolt altın madalyadan oldu

Jamaikalı atlet Usain Bolt, 4x100 metre yarışındaki takım arkadaşı Nesta Carter’ın 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları’nda doping yaptığının ortaya çıkmasının ardından altın madalyasından oldu.

A+A-

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden (IOC) yapılan açıklamada, Carter’ın Pekin Olimpiyat Oyunları’nda yasaklı ‘metileksanemin’ maddesini kullandığının ortaya çıktığı belirtildi. Jamaika takımının madalyalarını geri vermesini talep eden IOC, yeni sıralamanın Trinidad ve Tobago, Japonya ve Brezilya şeklinde gerçekleşeceğini duyurdu.

​Tüm zamanların en iyi atletleri arasında gösterilen Jamaikalı Bolt, 2008, 2012 ve 2016 olimpiyatlarında 100, 200 ve 4x100 metrede altın madalya üçlemesi yaparak tarihe geçen ilk kişi olmuştu. Madalyasının geri alınmasıyla birlikte bu unvanı kaybeden Bolt’un olimpiyat oyunlarında kazandığı altın madalya sayısı da 8’e düştü.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.