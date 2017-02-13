Takım kötü, Emre iyi
Öne geçtiği maçta Athletic Bilbao’ya 2-1 yenilen Deportivo, küme düşme potasının sadece üç puan uzağında. Takımda işler kötü giderken Türk futbolcu Emre Çolak adından sıkça söz ettiriyor.
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Emre Çolak bu hafta Athletic Bilbao’ya çok güzel bir gol attı. 42. dakikada ceza sahasının dışından attığı şut kaleciyi çaresiz bıraktı. Emre’nin bu golüyle Deportivo deplasmanda öne geçti ama daha sonra gelen iki gole engel olamayarak sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Deportivo 5 maçtır kazanamıyor.
Kariyerinde ilk defa yurt dışında oynayan Emre Çolak, takımın en etkili futbolcularından biri.
25 yaşındaki orta saha, 20. maçında 3 gol attı, 8 de asist yaptı. Deportivo’nun attığı son 6 golde de Emre’nin katkısı 5.
Kaynak: Al Jazeera
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