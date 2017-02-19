Takla attı

Onur Ulağ

Başkent Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde dün gece meydana gelen trafik kazası görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Nilgün Esmerboğa isimli genç sürücü bir anlık dikkatsizliği sonucu yönetimindeki araçla caddede park halinde bulunan arabaya çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan ve takla atarak tavanı üzerinde duran aracın içerisinde bölgedeki vatandaşların yardımı ile çıkarılan genç sürücü olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıdı.

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Özker Özgür Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 yaşındaki Nilgün Esmerboğa isimli sürücü yönetimindeki aracı ile seyir halinde iken yolun solunda park halinde duran LP 702 plakalı aracın ön kısmına çarptıktan sonra takla atarak tavanı üzerinde durdu.

Takla atan aracın sürücüsü Nilgün Esmerboğa, kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Esmerboğa’nın yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.