Talat: "Böyle hükümetçilik oynanmaz"

Deniz Abidin

2'nci Cumhurbaşkanı ve CTP Eski Genel Başkanı Mehmet Ali Talat, Yeni Bakış’a ülkedeki siyasi durumu değerlendirdi. Talat, erken seçim tartışmalarının yaşandığı bu günlerde erken seçimle ilgilenmediğini belirterek, ülkede seçimden çok daha önemli gördüğü başka konular olduğunu söyledi. Talat, YÖDAK Yasası’nı kendisinin de içinde olduğu, UBP’nin de katılımıyla bir ekibin hazırladığını belirterek, Türkiye’de YÖK ile görüşülerek, KKTC’de tek yetkilinin YÖDAK olması hususunun güvenceye bağlanıldığını anımsattı. Talat, UBP-DP hükümetinin buna dikkat etmediğine vurgu yaparak, YÖDAK’ı Cumhurbaşkanlığı’ndan alıp hükümete bağlanmaya çalışıldığını belirtti. Talat, hükümetin neler yaptığının görülmekte olduğuna dikkat çekerek, “yazık oldu” ifadesini kullandı. Talat, üniversite ülkesi olma iddiası ortada dururken, YÖDAK gibi bu işin en önemli yöneticisi durumunda olan bir kurumun hükümete bağlı konuma gelmesinin yakışıksız olduğunu ifade etti.

“UBP de DP de şaibeli”

Sayıştay üyeliği için yapılacak olan seçimde yine hükümetin fiyaskosu ile karşı karşıya kalındığına dikkat çeken Talat, bu konuda iki hükümet ortağının anlaşamadığını söyledi. Talat, anlaşamama bir yana UBP’nin emekliliğine çok az kalmış birisini Sayıştay üyeliğine getirmeye çalışmasıyla Meclis’te tıkanıklık yaşanmasını üzücü olarak nitelendirdi. UBP’yle DP’nin aynı ve şaibeli olduğunu söyleyen Talat, şöyle devam etti, “Benim görevde bulunduğum tüm dönemlerde, gerek Başbakan gerekse Cumhurbaşkanlığı, emekliliğine çok az süre kalan kendilerine yakın insanları onure etmek için değil, maddi olarak daha iyi bir noktaya taşımak için üst kadem yöneticiliğine getirme çalışmalarıyla çok karşılaştım. UBP’nin bugünkü tutumu bunun devamıdır. Beni şaşırtmadı ama üzdü. UBP’nin bunca zaman sonra müşavirler ve maddi kazanç verilen insanlara yönelik bütün eleştirilere rağmen hala aynı tutumu sürdürmesi bize gösteriyor ki mesele gençleşmeyle ilgili değil. Mesele kafa ile ilgilidir”

“Erken seçimle vatandaşın ilgilendiğini sanmıyorum”

Gelinen süreçte hiçbir şeyin değişmediğine dikkat çeken Talat, “UBP aynı UBP” diye konuştu. Talat, “DP’li birisi olmuş olsaydı o da aynısını yapardı. Bunda hiç kuşkum yok. Geçmişte gördüm, yaşadım. Erken seçimle doğrusu ilgilenmedim” dedi. Talat, erken seçimle vatandaşın da çok ilgilendiğini düşünmediğini ifade ederek, şu an için yapılacak olan bir seçimle güçlü bir iradenin ortaya çıkacağının görülmediğini kaydetti. Talat, şöyle devam etti, “Seçim yapıldığı zaman söz konusu bu tuhaf birliktelik, UBP-DP koalisyonu ortadan kalkacak olsa, yerine vatandaşın önceliklerini öne çıkaracak bir hükümet kurulacağına inansam daha sıcak bakabilirdim”

“Kıbrıs görüşmeleri keşke bu noktaya gelmeseydi”

Kıbrıs müzakereleri konusunda yaşanan son gelişmeleri de değerlendiren Talat, gelinen son durumu “üzücü” olarak nitelendirdi. Talat, “Keşke bu noktaya gelmeseydi” diyerek, bunun liderlerin sorumluluğunda olduğunu kaydetti. Talat, bir an önce bir formül bulunup masaya dönülmesi ve çözümü sağlamanın liderlerin yükümlülüğünde olduğunu belirtti. Talat, bu konuda her iki liderin de hassasiyet göstermesi gerektiğini ifade ederek, masaya dönüşün imkanlarının yaratılması gerektiğini söyledi. Rum tarafından gelen mesajları okuduğuna dikkat çeken Talat, bunların çoğunun gerçekle bir ilgisinin olmadığını belirtti. Talat, yeni bir iddiaya göre görüşmelerin kesilmesinin nedeninin Türkiye’de yapılacak olan referandum olduğunun gösterilmekte olduğunu, bunu söyleyenlerin konuyla ilgisinin olmadığını söyledi.

“Liderler arasında güvensizlik var”

Talat, müzakerelerin kopmasının nedeninin Türkiye’deki referandum değil, liderler arasında ortaya çıkan güvensizlik olduğunu belirtti. Talat, Akıncı’nın bu noktadaki yaklaşımını doğuran faktörün Güney’de Meclis’ten geçen ENOSİS’i onurlandıran yaklaşım olduğunu söyledi. Talat, bunun da nedeninin Rum tarafı, ELAM ve sessiz kalan DİSİ olduğunu belirtti.

“Böyle hükümetçilik oynanmaz”

Talat, en başından beri Kıbrıs’ta 40 yılda 39 hükümetin değiştiğini, parlamenter sistemin mantıklı olmadığını dile getirdiğini söyleyerek, şunları kaydetti, “40 yılda 39 hükümet olamaz. Benim parti başkanı olduğum dönemde hükümet ortaklığı CTP-UBP arasında sadece 8 ay sürdü. Böyle hükümetçilik oynanmaz. Seçim sistemiyle ilgilenmek gerekir. Başka sistemler tartışılmalıdır. Ben şu an itibarıyla Başkanlık Sistemi demek istemiyorum. Türkiye’de bu konu çok şiddetli bir şekilde tartışılıyor. Onun taklit edilmesine yol açmamak lazım. Bir şey daha unutulmamalıdır ki Kıbrıs sorunu çözüldükten sonra sistem Başkanlık sistemidir”