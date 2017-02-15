Talat: "Enosis'i anmak isteyenlerin tedaviye ihtiyaçları var"
İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Rum Temsilciler Meclisi’nde onaylanan ENOSİS Plebisitinin kutlanmasına yönelik tartışmalara dahil oldu.
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İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Rum Temsilciler Meclisi’nde onaylanan ENOSİS Plebisitinin kutlanmasına yönelik tartışmalara dahil oldu. Karara tepki gösteren Talat, ENOSİS Plebisitini anmak isteyenlerin psikiyatrik tedaviye ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.
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