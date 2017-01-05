Talat: "Güney'deki gürültü Cenevre'yi olumsuz etkileyebilir"

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Rum Tarafı’nda müzakere süreci ile ilgili çıkartılan gürültünün Cenevre zirvesini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Talat, “ Rum Tarafı’ndaki tepkiler, Olumluya doğru ilerleyen havayı olumsuzlaştırıyor Cenevre öncesi. Bu, Rum lideri, ciddi şekilde etkiliyor” diye konuştu.

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, BRT Haber Toplantısı programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı

Müzakere süreci ile ilgili 1 Aralık’taki yemekten sonra durumun iyice ciddileştiğine ve böylelikle de iki taraftaki Hayır cephelerinin arttığına işaret eden Talat, Kuzey’de durumun sakin göründüğünü, ancak Güney’de felaket bir gürültü koparıldığını kaydetti.

Talat, “Olumluya doğru ilerleyen havayı olumsuzlaştırıyor Cenevre öncesi. Bu Rum lideri ciddi şekilde etkiliyor” diye konuştu.

Anastasiadis’in “Cenevre’deki zirveye hem Rum Lider hem de Kıbrıs Cumhurbaşkanı olarak gideceğim” diye yaptığı açıklamayı, bu baskılara örnek gösteren Talat, “ Anastasiadis bütün saldırılara bir şey bulmaya çalışıyor, bu bende rahatsızlık yaratıyor, sürecin olumlu sonuçlanacağına dair kuşkular yaratıyor bende” şeklinde konuştu.

Hükümetin ise sürece karşı açıklamalar yapan bazı isimlerle Cenevre’ye gitmesinin çok yanlış olacağını kaydeden Talat, “Hükümet Cumhurbaşkanlığı’ndan daha kalabalık gidiyor. Bu olmamalı. Eğer gidilecekse Cumhurbaşkanı ve hükümet oturup birlikte karar vermeliydi.” Dedi.

Rum Tarafı’nın garanti meselesinin de sulandırmaya çalıştığına işaret eden Talat, “Güvenlik Konseyi garantörlüğü olması halinde Kıbrıs Suriye olur” görüşünü yineledi.

Erdoğan’ın Zirveye katılacak olmasının olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Talat, karşılıklı esneklik gerektirecek bir ortamda Türkiye ve Yunanistan’ın zirvede hazır olmalarının önemine vurgu yaptı.

Talat, “Türkiye, Yunanistan, İngiltere oradayken, nihai sonuç beklemek lazım” dedi

CTP’den istifalarla ilgili olarak da Talat, “ Parti yönetimi gerekeni açıkladı. Ben de aynı kanaatteyim” yanıtı verdi.

Talat, “ Kimseyi eleştirecek değilim ama yadırgadım. Onlar bizim arkadaşlarımız. Kararlarını verdiler ve ilan ettiler” dedi.

Yeni CTP yönetimini de değerlendiren Talat, Tufan Erhürman’a güvendiğini, tepede sorun olmayacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.