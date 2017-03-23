Talat: "Masa yeniden kurulabilir"

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Enosis kararını bertaraf etmek için Rum Meclis Komitesi’nden dün geçen kararı Star Kıbrıs’a değerlendirdi.

AKEL DE DESTEKLEDİ

Müzakere masasının yeniden kurulması için harekete geçen DİSİ’nin Enosis kutlamasıyla ilgili kararın eğitim bakanlığına devredilmesiyle ilgili sunduğu öneri dün komiteden geçti. AKEL’in de desteklediği öneri 31 Mart’ta Rum Meclisi’ne görüşülecek.

“ÖZÜR BEKLENMEMELİ”

İkinci Cumhurbaşkanı Talat, müzakere masasının yeniden kurulması için bu kararın yeterli olduğunu söyledi. Talat, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın beklediği özür şartı için ise “Özür dilemek gibi bir zorunluluk getirmek doğru olmaz” dedi.

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