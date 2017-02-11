Tam bir Mağusalı

Mağusa Plus

Mağusa’nın eski milletvekili Mehmet Bayram evinin kapılarını ilk kez Mağusa Plus’a açtı. Başarılarla dolu siyasdi yaşamından özel yaşamına, yaşadıklarını Mağusa Plus okurları ile paylaşan Bayram, yeni seçim sisteminin adil olmadığını da savundu.

İskele’ye bağlı Balalan köyünde 1944 yılında dünyaya geldiğini ve 3 yaşında ailesi ile birlikte Mağusa’ya göç ettiklerini söyleyen Mehmet Bayram, o günden beri yurtdışı gezileri haricinde, tek bir gece bile Mağusa dışında kalmadığını vurguladı.

Ailesinin 1938 yılında Mağusa’ya yerleştiğini ancak 2.dünya savaşı nedeni ile tavsiye üzerine ailesinin Balalan köyüne göç ettiğini ve 1947 yılında ailesi ile beraber Mağusa’ya dönüş yaptığını anlatan Bayram, ilk ve orta öğrenimini sırası ile Gazi ile Alasya ilkokulu ve Namık Kemal Lisesi’nde tamamlandıktan sonra tüniversite tahsili için İstanbula gittiğini ve öğrenimini orada tamamlandığını söyledi.

"Döndü ve Namık Kemal Meydanı’ndaki eczaneyi açtı"

Tahsilini tamamladıktan sonra 1969 yılında geri döndüğünü ve Namık Kemal Meydanı’nda tüm Mağusaluların bildiği eczanesini açtığını anlatan Bayram, o tarihten bugüne eczanenin faaliyette olduğunu ifade etti.

"Rauf Denktaş’ın ricası ile siyasete atıldı"

Eczaneyi açtıktan 2 yıl sonra evlendiğini belirten Bayram, 1974 yılında gerçekleşen Barış Harekatının ardından ülkede siyasi parti oluşumlarının başladığını ve kendisine bir çok siyasi partiden teklif geldiğini ancak kendisinin kabul etmediğini aktardı. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın bir gün kendisini arayarak Ulusal Birlik Partisini kuracaklarını ve kendini de aralarında görmek istediğini söylemesi üzerine siyasi yaşama atıldığını anlatan Bayram, Ulusal Birlik Partisinin kurucu üyeleri arasında olduğunu söyledi.

"İlk 5 yıl kendimi geliştirdim"

Ulusal Birlik Partisi’nin kurulmasının ardından 1976 yılında gerçekleşten milletvekilliği seçimini kazanarak meclise girdiğini anlatan Bayram, ilk 5 yıllık milletvekilliği döneminde meclisteki tüm komitlere katılarak ve meclis çalışmalarında kendisine verilen görevşleri yerine getirerek kendisini geliştirdiğini söyledi.

"1981 yılında bakanlık görevine başladı"

1981 seçimlerinde yine milletvekili seçilerek meclise girdiğini anımsatan Bayram, ilk bakanlık görevini o dönemde aldığını ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevini yürütmeye başladığını söyledi, 1983 yılında KKTC’nin kurulması ile seçimlerin yenilendiğini ve yeniden milletvekili seçildiğini belirten Bayram, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine devam ettiğini anlattı.

"2009 yılına kadar hep kazandı"

Derviş Eroğlu başkanlığında kurulan 1986 yılındaki kabinede de Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlığı görevinde bulunduğunu anlatan Bayram, 1990 yılında yeniden seçimi kazanarak meclise girdiğini, Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlığı görevini sürdürdüğünü söyledi. Ulusal Birlik Partisinin 1992 yılından 1994 yılına kadar muhalefette kalmasının ardından kurulan UBP-DP koalisyonunda Maliye Bakanlığı görevinde bulunduğunu anlatan Bayram, 2003 yılına kadar Maliye Bakanlığı görevini sürdürdüğünü söyledi.

Siyasi hayatının zirvesindeyken, gençlerin önünü açmak amacı ile 2009 yılında siyaseti sonlandırdığını belirten Bayram, “hiçbir seçim kaybetmedim, gençlerin de önünü açmak için en parlak dönemimde siyasi yaşamımı sonlandırdım” şeklinde konuştu.

"Doğu Akdeniz VYK başkanlığı macerası"

CTP-UBP koalisyonunda Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin kendisine teklif edildiğini ve kabul ettiğini belirten Bayram, CTP-UBP döneminde alınan kararların hep oy birliği ile alındığını, üyelerin tamamen uyumlu çalıştığını ancak hükümetin değişmesi ve UBP-DP hükümetinin göreve gelmesi ile yeni üyelerin geldiğini ve kuruma siyaset karışmaya başladığını, bir üyenin de görevden alınması üzerine 10 ay yürütmüş olduğu görevini bırakma kararı aldığını anlattı.

"Tutamaycağım sözleri asla vermedim"

Siyasi yaşamındaki başarısının sırrını dürüstlük olarak açıklayan Bayram, “ben bugün yapıldığı gibi hiç kimseye bugün git yarın gel demedim, yapabileceğim bir şey var sa o an hallettim, ancak yerine getiremeyeceğim bir şey ise açıkça olamayacağını söyledim” diyerek her zaman dürüst davrandığını söyledi.

"Boş zamanlarımı teknemde geçiriyorum"

Emekliye ayrıldıktan sonra bir tekne aldığını ve boş zamanlarını tekne de geçirdiğini anlatan Bayram, Namık Kemal Meydanı’nın hayatında ayrı bir yeri olduğunu özellikle seçim mitinglerinden ötürü meydanın kendisi için özel olduğunu söyledi.

"Siyaseti hiç özlemedim"

Parlementoda aynı dönemde görev aldığı ve bir çoğu rahmetli olan arkadaşları olduğunu söyleyen Bayram, “O dürüst insanları bir daha bulamayacağımı bildiğim için siyaseti hiç özlemedim” şeklinde konuştu.

"Yeni seçim sistemi yanlış"

Genişletilmiş bölgeli seçim sisteminin eskiden de tartışıldığını ancak kendisinin o zamanlarda da bu sisteme karşı olduğunu anlatan Bayram, gelişmiş bir çok ülkenin daraltılmış bölge sistemine giderken, bizim aksine genişletilmiş bölge sistemine gitmemize bir anlam veremediğini söyledi.

"İskele bölgesindeki adayların seçim kazanması nerdeyse imkansız"

Yeni seçim sisteminin adaletli olmayacağını savunan Bayram, “örneğin İskele en küçük ve nüfusu en az olan bölgelerden biri, o bölgeden bir kişinin aday olduğunu ve tüm bölge seçmenninin oylarını aldığını düşünün, bu durumda bile diğer bölgelerden destek almadığı taktirde seçimi kazanamayacak, bu şekilde de İskele bölgesinin istediği değil ada genelinin istediği kişi kazanmış olacak, ancak o kişiyi en iyi tanıyan hiç kuşkusuz ki kendi bölgesinin insanıdır” diyerek yeni seçim sistemindeki büyük adaletsizliğe vurgu yaptı.

"Bu sistemle yeni yüzlerin meclise girmesi imkansız"

Genişletilmiş sistemde Parti Genel Başkanları, partilerdeki tanınan kişiler ve ülkenin tanınmış simalarının avantajlı durumda olduğunu savunan Bayram, “bu sistemle mecliste yeni yüzler görmemiz olanaksız” yorumunu yaptı.

"Tarihi eserlere önem vermeliyiz"

Mağusa’nın geleceğinin turizme bağlı olduğunu anlatan Bayram, tarihi eserlere önem verilmesi ve korunması gerektiğini savundu. Mağusa’da şehircilik planı olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu belirten Bayram, herkesin kafasına göre bina diktiğini smyledi. Mağusa Limanının da taşımacılık anlamında önemini yitirdiğini anlatan Bayram,Suriye Irak ve Lübnan’ı işaret ederek Mağusa Limanının etrafının adeta bir harp bölgesi olduğunu söyledi.

"Derinya kapısının fazla bir getirisi olmaz"

Derinya kapısının açılması yönüneki isteklere de değinen Bayram, kapının açılması halinde, restoran, cafe ve büfe gibi yerlerin bundan yarar göreceğini, esnafa fazla bir fayda sağlanacağına pek inanmadığını savunarak, “önemli olan turisti buraya getirmek ve burda kalmasını sağlamak, başka bölgelerden 1-2 saatliğine gelen turistin Mağusa’ya çok fazla faydası olmaz” şeklinde konuştu.