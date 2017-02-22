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Tam bir rezalet!

Tam bir rezalet!

Gümrük Müdürü Mustafa Deveci tarafından Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne yazılan yazıyı Afrika Gazetesi ele geçirdi

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Mors LTD'in ithal ettiği mallarla ilgili verdiği beyanlarda düşük fatura ibraz ettiği ve bu nedenle 423 bin 939 TL stopaj ve 1 milyon 695 bin TL katma değer vergisi olmak üzere toplam 2 milyon 119 bin TL vergi borcu olduğu saptandı.

Bu miktar cezalarla birlikte 4 milyon 239 bin TL. Ancak Mors LTD. bunu ödemiyor ve hükümet de bu parayı tahsil etmek için kılını kıpırdatmıyor.

Gümrük Müdürlüğü bu borcunu ödemesi için Mors LTD'e 8 Haziran 2016 tarihinde yazılı uyarıda bulundu, ancak firma bunu ödemedi.

Gümrük Müdürü Mustafa Deveci, Mors LTD'in borcunu ödememesi üzerine 17 Ekim 2016 tarihli bir yazıyla Gelir ve Vergi Dairesi'ni bilgilendirdi, bu meblağın Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası uyarınca tahsil edilmesini istedi.

Kaynak: Afrika Gazetesi

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