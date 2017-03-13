Tamay Göktepe yaşamını yitirdi

Kamyon kazasında hayatını kaybeden Kamil Göktepe’nin eşi 30 yaşındaki Tamay Göktepe aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre geçtiğimiz günlerde kamyon kazasında ölen Kâmil Göktepe’nin eşi Tamay Göktepe (K-30), akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı, önce Cengiz Topel hastanesine ardından da Lefkoşa Devlet hastanesi ne sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saat 21:00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Çiftin 8 yaşında ve 30 günlük çocukları yetim kaldı.