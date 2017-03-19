Tancer: "Rumlar, ENOSİS hülyasından yeni nesilleri vazgeçirmiş değillerdir"

Özge Kizir

Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Milletvekili Mehmet Tancer, Rumlarla birlikte okula gitmiş birisi olarak, bugün yaşananlara şaşırmadığını belirtti. Rumların sağcısının da solcusunun da muhafazakar olduğunu ve Enosis ülküsü üzerinde yürüdüğünü belirten Tancer; “Nasıl Sırplar, Boşnak’ları katlettiler, aynısını da bize yapmayı planlamaktadırlar. Avrupa’nın gözü önünde silahlarını topladılar, 80 bin insan gitti. Dolayısıyla ‘Türk askeri gitsin’ diyen Kocas’ın aklında olan bu katliamın bir benzeridir. Biz bunları yemeyiz” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Milletvekili Mehmet Tancer, Haberal Kıbrıslı gazetesine müzakere sürecini değerlendirdi. Rum kesiminin düşüncelerinin eskiden beri değişmediğini kaydeden Tancer, “Rumlarla birlikte okula gitmiş birisi olarak biz her zaman söyledik. Bütün söylediklerimiz de sanki falcının söyledikleri çıkıyormuş gibi çıktı. Neden? Çünkü biz aralarından geldik Rumların düşünce tarzlarını küçük yaşlardan beri bizzat müşahede etmiş birileri olarak bu öngörüye zaten varmış idik” şeklinde konuştu.

“Rumlar hala daha ENOSİS hülyasından yeni nesilleri vazgeçirmiş değillerdir”

Tancer, sözlerine şöyle devam etti: “Rumlar hala daha ENOSİS hülyasından yeni nesilleri vazgeçirmiş değillerdir. Eski nesiller zaten öyleydi fakat yeni nesillere de okullarında eğitim vermektedirler. Bizim zamanımızdaki eğitim Rum okullarında nasıl iseydi şimdiki eğitim de aynı şekildedir. Dolayısıyla değişen bir şey yoktur.

“Tek taraflı evlilik hiçbir surette olmaz”

Dünya değişiyor ama Rumlar değişmiyor. Rumların bütün partileri gerek sağcı gerekse solcu olsun hepsi muhafazakardır, yani gelenekselcidir. Bu geleneği bir türlü bırakmıyorlar. Dolayısıyla bu anlaşmada da bu gelenekler sürdüğü sürece olmaz. Her ne kadar anlaşma bizim lehimize ise de ve onun bilincinde isek maalesef bizim arzumuzla olmuyor. Tek taraflı evlilik hiçbir surette olmaz.

“Yaşanan olumsuzlukların çözüm arzusunu zedelediğini düşünüyorum”

Yaşanan olumsuzlukların çözüm arzusunu zedelediğini düşünüyorum. Fakat bu Türk tarafından kaynaklanmıyor. Şimdiye kadar çözümü en çok arzulayan bir cumhurbaşkanı vardır. Öyle olmasına rağmen maalesef ki onun arzusu tek başına yeterli değildir. Karşı tarafında o arzuya bir yaklaşım göstermesi gerekir.

“Halkımızı köle pozisyonuna düşürmesine müsaade etmezler”

Şuana kadar öyle bir yaklaşım gösterilmedi hala daha Güney Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis eşitliği hazmetmediğini kamuoyuna açıklamıştır. Siyasal eşitliği hazmetmeyen bir Rum tarafı ile bu anlaşma nasıl olacak? Dolayısıyla halkımızı köle pozisyonuna düşürmesine kesinlikle müsaade etmezler, etmemiştir. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, doğrusunu yapmıştır.”

“Türk tarafının ezelden beri olmazsa olmazı Türkiye’nin etkin ve fiiligarantisidir”

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas’ın ‘Kıbrıs yabancı askerlerden kurtulmalı’ şeklindeki açıklamasına değinen Tancer, “Buradaki yabancı askeri Yunan askeri olarak değerlendiriyorum. Türk tarafının ezelden beri olmazsa olmazı Türkiye’nin etkin ve fiili garantisidir. Yabancı askerden kastettiği Türk askeri gittiği anda Akritas Planın da yaptıkları gibi bir saniyede Kıbrıs Türk halkının üzerine çullanacaklardır” dedi.

“Biz bunları yemeyiz”

Tancer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Nasıl Sırplar, Boşnak’ları katlettiler. Aynısını da bize yapmayı planlamaktadırlar. Avrupa’nın gözü önünde silahlarını topladılar. 80 bin insan gitti. Onların yaptığını bize yapmayı planlamaktadırlar. Dolayısıyla Kocas’ın aklında olan işte bu katliamın bir benzeridir. Biz bunları yemeyiz.

“Okullarda gizli gizli kutlayabilirlerdi”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide bile sonucun beyhude olacağını oda anlamıştır. Onların ENOSİS kararları ortada durduğu sürece Rumların bunu açığa vurmaları dünya kamuoyuna ENOSİS rüyasının ve hülyasının eninde sonunda Kıbrıs’ın bir Helen adası olacağının ve olduğunu göstermek için bunu geçirdiler. Okullarda gizli gizli kutlayabilirlerdi. Fakat bunu ayrı bir meclisten geçirme sebebi,Kıbrıs Türk’ünü er yada geç ortadan kaldırmak peşinde olduklarını dünyaya göstermek içindi.”