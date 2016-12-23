Tandoğan: "Kıbrıs Türkü, vatanına sahip çıkacak"

Kıbrıs Türk Kültür Derneği ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Ankara’da “Kanlı Noel ve Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Savaşı” konulu panel düzenledi.

Panelde şehitler ve Türk halkının mücadelesi anıldı, müzakerelerle ilgili değerlendirilmelerde bulunuldu.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nden verilen bilgiye göre, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Emekli Albay Şükrü Tandoğan, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Başkanı Emekli Büyükelçi Dr. Ahmet Zeki Bulunç panelde konuştu.

TANDOĞAN

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Tandoğan, “Kıbrıs Türk’ünün geçmişte olduğu gibi gelecekte de vatanına sahip çıkacağına inanıyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilelebet hür ve bağımsız yaşamasını diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

KARAKUŞ

Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı Karakuş “Dipkarpaz çok önemli oradan bir gram bile toprak parçası verilmesi durumunda oraya konulacak hava savunma sistemiyle ne gemilerimizin ne de hava araçlarımızın buraya çıkmasına imkan verilecek” dedi.

BULUNÇ

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanı Bulunç ise,“Müzakereler, geçmiş hiç yaşanmamış, sanki Kıbrıs sorununu Türk halkı ve Türkiye çıkarmış, sözde masum Rum halkını ezmiş gibi, bu ezikliği ortadan kaldıracak tavizlere dayalı zemin yaratılarak sürdürülmeye çalışılıyor” görüşünü belirtti.

Müzakerelerde uluslararası hukuka dayalı devletlerarası antlaşma şemsiyenin ortadan kaldırılmaya çalışıldığın belirten Ahmet Zeki Bulunç, şöyle konuştu:

“Görüşmelerde, uluslararası antlaşmalarla fonksiyonel federal/konfederal eşit ortaklık statüsünde kurulmuş, bağımsızlığı kısıtlı statüdeki bir devlet yapısından çıkıp Rum egemenliğinde olacak tam bağımsız bir üniter devlet yapısı içinde Türk halkını azınlık statüsüne düşürecek bir süreci yaşıyoruz.

Varılacak bir antlaşmanın iki devlet arasında ve Kıbrıs gerçeklerine dayalı olması, yani iki egemen halkın kurdukları iki egemen devlete, Kıbrıs üzerindeki dengelere ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlük hakkının sulandırılmadan devamını sağlayacak bir hukuki yapıya dayandırılmalıdır”