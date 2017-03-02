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  3. Tanıdığı bir kişiyle sinemaya gittiği için kız kardeşini öldürdü
Tanıdığı bir kişiyle sinemaya gittiği için kız kardeşini öldürdü

Tanıdığı bir kişiyle sinemaya gittiği için kız kardeşini öldürdü

Şüpheliyi bulmak için yanında saklanabileceği arkadaşları tespit edilmeye çalışılıyor

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Ataşehir'de 24 yaşındaki kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu tabancayla vurarak öldüren ağabey Erhan Timoğlu'nu yakalamak için operasyonlar sürüyor. DHA'nın haberine göre, polisin baskın yaptığı çok sayıda adreste şu ana kadar aranan şüpheli bulunamadı. Şüpheliyi bulmak için  yanında saklanabileceği arkadaşları tespit edilmeye çalışılıyor.

Ataşehir'de iki gün önce meydana gelen olayda Erhan Timuroğlu, bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu uykusundan uyandırıp 4 kurşunla öldürmüştü. Ağabey Erhan Timuroğlu daha sonra olay yerinden yaya olarak kaçmıştı. 1 yıl önce özel bir bankada çalışmaya başladığı öğrenilen Ceylan Timuroğlu'nun birlikte yaşadığı anne ve babası, ağabeyin büyük bir hışımla eve girdiğini,  "Sen ne yapmaya çalışıyorsun" diye bağırarak yatağında uyuyan genç kızı uyandırıp tabancayla vurduğunu anlatmıştı.

Danıştay faillerinden biri çıktı

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada kaçan ağabey Erhan Timuroğlu'nun 2006 yılı Mayıs ayında Danıştay saldırısı ile Cumhuriyet Gazetesi'ne el bomba atılma olaylarının faili olarak yargılandığı belirlenmişti.

Tanıdığı bir kişiyle sinemaya gittiği için vurmuş

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Erhan Timurgoğlu'nun kız kardeşini, kendi tanıdığı bir kişiyle sinemaya gittiği için tartışıp vurduğu tespit edildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Erhan Timuroğlu'nun olay sırasında alkollü olduğu belirlendi. Ağabey ile kardeşin daha önce de şiddetli kavgalar yaşadığı öğrenildi.

Şüphelinin etrafındaki çember daraltıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili sürdürülen operasyonda şüpheliyi yakalamak için çember daraltılıyor. Şüpheliyi yakalamak için özel bir ekip kuruldu.  Şüphelinin yaya olarak evden çıktıktan sonra nasıl kaçtığının tespit edilmesi için bölgedeki tüm güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Şüphelinin yanında saklanabileceği arkadaşlarının evleri tespit edilerek ardı ardına baskınlar yapılıyor. Şu ana kadar polis tarafından 13 adrese baskın yapıldığı ancak şüphelinin izine rastlanmadığı öğrenildi. Öte yandan Erhan Timuroğlu'nun olay saatinden sonra cep telefonunu kapattığı tespit edildi.

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