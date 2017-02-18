Devrim Demir

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekiplerinin Lapta’da düzenlediği operasyonda 30 gram hintkeneviri ile suçüstü yakaladığı Fırat Tanık aleyhindeki soruşturmasını tamamladı.

Aleyhindeki tutukluluk süresi dolan zanlı Fırat Tanık, işlediği suçları itiraf ederken, aleyhinde getirilen suçlamaları kabul etti.

Tanık, dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Sattığını itiraf etti

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Barış Duman, zanlı Fırat Tanık’ın uyuşturucu madde “verme” ve “tasarruf” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis çavuşu Barış Duman, Tanık’ın evinde gerçekleşen aramada 30 gram hintkeneviri ele geçirildiğini söyledi.

Tanık’tan yapılan sorgulamada hintkeneviriyi Aralık ayında 42 gram olarak aldığını itiraf ettiğini belirten Duman, uyuşturucu maddenin 2 gramını aynı suçtan Aralık ayında tutuklanan S.Ç.’ye, 6 gramını ise Şubat ayı içinde Lapta’da sattığı yönünde itirafta bulunduğunu kaydetti.

Tanık’ın benzer suçları var

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Duman, Tanık’ın Aralık ayında benzer suçtan tutuklandığını ve teminatla ileride yargılanmak üzere serbest bırakıldığını söyledi.

Duman, zanlının serbest bırakılması durumunda kaçabileceğine vurgu yaparak, yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.