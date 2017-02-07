Tanıtıma geldiler, KKTC'yi 82’inci il yaptılar

Ercan ihalesini alan ve sonrasındaki davranışları ile Kıbrıslı Türklerin öfkesini kazanan Emrullah Turanlı, şimdi de, “KKTC’nin turizm alanında tanıtımına” soyundu.

KKTC’li yetkilileri de peşine takan Turanlı, KKTC basınının ilgi göstermediği cılız bir organizasyonla, Hürriyet Gazetesi ekibini KKTC’de ağırladı.

Yapılan konuşmalarda, sık sık, “Türkiye Türk Devleti”, “Kıbrıs Türk Devleti”, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti” gibi isimlerle anılan KKTC, en sonunda da, “Türkiye’nin 82’inci vilayeti” diye sıfatlandırıldı. KKTC ismini dahi söylemekten aciz katılımcılar, KKTC’li siyasetçiler tarafından da alkışlandı.

Hürriyet’e özel ilgi

Emrullah Turanlı, Hürriyet Gazetesi’ni KKTC’de en üst düzeyde ağırlarken, havaalanında da bedava dağıtıyor.

KKTC’den hiçbir haber vermeyen Hürriyet Gazetesi’ni Ercan’da dağıtan Turanlı, adına da “KKTC tanıtımı” diyor.

Hiçbir faaliyetinde “Kıbrıs’ı” öne koymayan Turanlı, her ay milyonlarca TL’yi de Türkiye’deki diğer projelerine aktarıyor.

Ercan’da ihale gecikirken, mahkemeler kararı ile devlete payını vermemekte direten Turanlı, benzer organizasyonları kullanarak, yaşananları perdeliyor.

İLGİ YOK

Lefkoşa Ercan Havaalanı ihalesini alan ve Ercan Havaalanı’nda Hürriyet gazetesinin bedava dağıtımını sağlayarak ülke tanıtıma zarar veren, Kıbrıs basın yayın kurumlarının büyük tepkisini çeken Emrullah Turanlı’nın ‘Kuzey Kıbrıs’ı Keşfet’ organizasyonu ilgi görmedi.

TURSAB-Hürriyet işbirliğinde ve Taşyapı sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinliğe, Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Milletvekili Hasan Taçoy, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, iş insanı Sıdıka Atalay, Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Ercan ihalesini alan Emrullah Turanlı ile Kıbrıs Genç TV yetkilileri katıldı. Geceye Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün katılmaması ise çeşitli spekülasyonlara neden oldu.

ULUSOY GELMEDİ

Kıbrıs Türk basınının adeta sansürlendiği ve Türkiye’den sadece Hürriyet gazetesinin Ercan Havaalanı’nda bedava dağıtımının sağlanarak ülkenin öz kuruluşlarının karşısında bir set örülmeye çalışıldığı yönünde basın-yayın camiasından çok sert eleştirilere maruz kalan Emrullah Turanlı’nın Hürriyet gazetesinden Ertuğrul Özkök, Cengiz Semercioğlu, Gülse Birsel, Mehmet Yaşin, Sahrap Soysal gibi isimleri de davet ettiği geceye, Ulusoy’un katılmayarak adadan sabah saatlerinde Türkiye Turizm Bakanı ile İsrail’e uçması dikkat çekti.

KIBRIS TÜRK BASININDAN İLGİ YOK

Kıbrıs Türk basınının ilgi göstermediği ve sadece Genç TV ile birkaç gazeteden davetlinin icabet ettiği etkinlikte, Hürriyet’ten Sedat Ergin bir konuşma yaptı. Ergin, konuşmasında Hürriyet’in kent kent dolaştığını, yazarları ile birlikte gezdiklerini, bu kez de KKTC’ye geldiklerini, Kuzey Kıbrıs’ı tanıtmak istediklerini ve iki günlük bir gezi tertip ettiklerini söyledi. Yaptıkları geziden büyük keyif aldıklarını da söyleyen Ergin, bu gezi vesilesi ile Kıbrıs sorununda son durumun ne olduğunu ve kendilerinin konuyla ilgili ne yapabileceklerini algılayabileceklerini savundu. Ergin, hükümet yetkilileri ile de görüşmeler gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

TURSAB, KIBRIS’I HENÜZ KEŞFEDEMEDİ: “KKTC 82’NCİ İL”

TURSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün de konuşmasında, son zamanlarda turizm sektörü olarak zor zamanlar yaşadıklarını, ‘Keşfet’ projesinin ise sıkıntılarını hafifleten bir proje olduğunu iddia etti. Projeyi Hürriyet gazetesinden destek alarak oluşturduklarının altını çizen Gurcun, son yaşanan sıkıntıların iç turizmin olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha gösterdiğini ve kendileri açısından bunun önemli bir fırsat teşkil ettiğini savundu.

KKTC’ye ilişkin ilginç tespitlerde de bulunan Gurcun, şöyle konuştu:

“Gün ve hafta geçmiyor ki valilik beni aramasın. Pek çok yayın kuruluşu bizi arıyor. Ama biz onlara aslı varken diğerini istemediğimizi söylüyoruz. İl sayımız, KKTC’yi de sayınca 82 oluyor”. Bunu hep yaptıklarını ve aldıkları desteğin çok büyük olduğunu sözlerine ekleyerek gaflarına devam eden Gurcun, 400 milyon euro yatırımı hala çözülemeyen sorunları olan Kıbrıs’ta yaptıkları için kutladıklarını ifade etti.