TAPS Projesi’nce “Kümelenme Günü” etkinliği düzenleniyor
“Yerel Paydaşların Kapasitesinin ve Özel Sektörünün Rekabet Edebilirliğinin Geliştirilmesi TAPS Projesi” perşembe günü 09.45-15.30 saatleri arasında KOBİGEM Konferans Odası’nda “Kümelenme Günü” etkinliği düzenliyor.
“Yerel Paydaşların (İş Destekleme Kurumları dahil) Kapasitesinin ve Özel Sektörünün Rekabet Edebilirliğinin Geliştirilmesi Teknik Destek Programı (TAPS) Projesi”, perşembe günü 09.45-15.30 saatleri arasında KOBİGEM Konferans Odası’nda “Kümelenme Günü” etkinliği düzenliyor.
TAPS Projesi Ekip Lideri Yardımcısı Giuseppe Nardelli yaptığı açıklamada, etkinliğin amacının, Karpaz ve Lefke bölgelerinde gelişen kümeleri sunmak ve iş destekleme kurumları, ekonomik kalkınma ajansları, özel sektör geliştirme ajanslar ve iş sektörü temsilcilerinin kümelenme prensiplerini anlamaları amacıyla kümelenme gelişim trendleri ve stratejileri hakkında çok boyutlu bilgi sağlamak olduğunu belirtti.
TAPS Projesi Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor ve Diadikasia S.A. Konsorsiyumu tarafından yürütülüyor.
“KÜMELENME GÜNÜ” ETKİNLİĞİ PROGRAMI
9 Mart 2017, Perşembe
(09.45-15.30)
Yer: KOBIGEM, Konferans Salonu
9.45 -10.00 Uzmanlar Ekibinin karşılaması - Katılımcıların kaydı
10.00-10.30 Açılış Konuşmaları
Alessandro Bianciardi, Bölüm Başkanı – Kıbrıs Türk toplumu için Yardım Gücü
Ebru Kaptan Sertoğlu, Koordinatör - KOBIGEM
Giuseppe Nardelli, Ekip Lideri Yardımcısı - TAPS Projesi
10.30-10.45
Yeni gelişen kümelerle ilgili video
TAPS takımı tarafından hazırlanan video
10.45-11.00 Yeni Gelişen Kümeler: Lefke/Lefka Tarım, El Sanatları ve Turizm Kümesi ve Lefke/Lefka Eko & Kırsal Turizm Kümesi
Hasan Karlıtaş, Lefke Turizm Derneği
11.00-11.15 Yeni Gelişen Kümeler: Karpaz / Karpasia Yerel Kırsal Gıda Ürünleri Kümesi ve Şemsiye Küme Uğur Akıner, Küme Yöneticisi – Şemsiye Küme
11.15-11.30 Kahve Arası
11.30-12.00 Bir bakışta kümeler: Dünyadan örnekler
Zanete Garanti, Assist. Prof. - Cyprus International University,
Baltık Kümeler Birliği Üyesi, STE-TAPS Projesi
12.00-13.00 Yemek Arası
13.00-13.20 kümeler ve akademi arasındaki bağlantılar
Hasret Balcıoğlu, Prof. – İşletme Bölüm Başkanı
Cyprus International University
13.20-14.00 ’19. TCI Uluslararası Konferansı – Global Değişimler: Inovasyon Kümeleri için Zorluklar, Eindhoven - Hollanda’ Çalışma gezisinden öğrendiklerimiz
Niyal Öztürk, Kıdemli Uzman– TAPS Projesi
Barış Erkmen, Kıdemli Uzman– TAPS Projesi
Leyla Mahrum, Genel Sekreter Yardımcısı – Kıbrıs Türk Sanayi Odası
Ebru Kaptan Sertoğlu, Koordinatör - KOBIGEM
14.00-15.00 Soru ve Cevaplar
15.00-15.30 Özet ve kapanış konuşması
Giuseppe Nardelli, Ekip Lideri Yardımcısı- TAPS Projesi
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