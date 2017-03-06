TAPS Projesi’nce “Kümelenme Günü” etkinliği düzenleniyor

“Yerel Paydaşların (İş Destekleme Kurumları dahil) Kapasitesinin ve Özel Sektörünün Rekabet Edebilirliğinin Geliştirilmesi Teknik Destek Programı (TAPS) Projesi”, perşembe günü 09.45-15.30 saatleri arasında KOBİGEM Konferans Odası’nda “Kümelenme Günü” etkinliği düzenliyor.

TAPS Projesi Ekip Lideri Yardımcısı Giuseppe Nardelli yaptığı açıklamada, etkinliğin amacının, Karpaz ve Lefke bölgelerinde gelişen kümeleri sunmak ve iş destekleme kurumları, ekonomik kalkınma ajansları, özel sektör geliştirme ajanslar ve iş sektörü temsilcilerinin kümelenme prensiplerini anlamaları amacıyla kümelenme gelişim trendleri ve stratejileri hakkında çok boyutlu bilgi sağlamak olduğunu belirtti.

TAPS Projesi Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor ve Diadikasia S.A. Konsorsiyumu tarafından yürütülüyor.

“KÜMELENME GÜNÜ” ETKİNLİĞİ PROGRAMI

9 Mart 2017, Perşembe

(09.45-15.30)

Yer: KOBIGEM, Konferans Salonu

9.45 -10.00 Uzmanlar Ekibinin karşılaması - Katılımcıların kaydı

10.00-10.30 Açılış Konuşmaları

Alessandro Bianciardi, Bölüm Başkanı – Kıbrıs Türk toplumu için Yardım Gücü

Ebru Kaptan Sertoğlu, Koordinatör - KOBIGEM

Giuseppe Nardelli, Ekip Lideri Yardımcısı - TAPS Projesi

10.30-10.45

Yeni gelişen kümelerle ilgili video

TAPS takımı tarafından hazırlanan video

10.45-11.00 Yeni Gelişen Kümeler: Lefke/Lefka Tarım, El Sanatları ve Turizm Kümesi ve Lefke/Lefka Eko & Kırsal Turizm Kümesi

Hasan Karlıtaş, Lefke Turizm Derneği

11.00-11.15 Yeni Gelişen Kümeler: Karpaz / Karpasia Yerel Kırsal Gıda Ürünleri Kümesi ve Şemsiye Küme Uğur Akıner, Küme Yöneticisi – Şemsiye Küme

11.15-11.30 Kahve Arası

11.30-12.00 Bir bakışta kümeler: Dünyadan örnekler

Zanete Garanti, Assist. Prof. - Cyprus International University,

Baltık Kümeler Birliği Üyesi, STE-TAPS Projesi

12.00-13.00 Yemek Arası

13.00-13.20 kümeler ve akademi arasındaki bağlantılar

Hasret Balcıoğlu, Prof. – İşletme Bölüm Başkanı

Cyprus International University

13.20-14.00 ’19. TCI Uluslararası Konferansı – Global Değişimler: Inovasyon Kümeleri için Zorluklar, Eindhoven - Hollanda’ Çalışma gezisinden öğrendiklerimiz

Niyal Öztürk, Kıdemli Uzman– TAPS Projesi

Barış Erkmen, Kıdemli Uzman– TAPS Projesi

Leyla Mahrum, Genel Sekreter Yardımcısı – Kıbrıs Türk Sanayi Odası

Ebru Kaptan Sertoğlu, Koordinatör - KOBIGEM

14.00-15.00 Soru ve Cevaplar

15.00-15.30 Özet ve kapanış konuşması

Giuseppe Nardelli, Ekip Lideri Yardımcısı- TAPS Projesi