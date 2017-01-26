Tapu ve Kadastro Dairesi İskele'de de hizmet vermeye başladı

İskele İlçesi’ne bağlı yerleşim yerlerinde yaşayanlara hizmete daha kolay ve rahat erişmesi için istişarelerini sürdüren İskele Belediyesi’nin, bir girişimi daha sonuç verdi. İskele Kaymakamlığı içerisine, İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapılan İskele Kaza Tapu Amirliği hizmet vermeye başladı.

KAYMAKAMLIK VE BELEDİYENİN ORTAK BAŞARISI

İskele Kaymakamlığı ile İskele Belediyesi’nin; İskele İlçesi’ne bağlı yerleşim yerlerinde yaşayan halkın sıkıntısını minimuma indirmek adına yürüttüğü ortak çalışmalardan biri olan Tapu ve Kadastro Dairesi’nin İskele’ye açılması talebi mutlu sonla noktalandı. İçişleri Bakanı Kutlu Evren’le yapılan ve olumlu geçen görüşmeler akabinde İskele’ye gelerek bölgede keşif yapan Tapu ve Kadastro Müdürü Berna Selengin, dairenin bakanlık tarafından da uygun görülen İskele Kaymakamlığı binası içerisinde faaliyet göstermesine karar kıldı. Karar üzerine hiç vakit kaybetmeyen İskele Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla 2016 Eylül ayında yapımına başlanan Tapu ve Kadastro Dairesi tamamlanarak 23 Ocak’tan itibaren hizmet vermeye başladı. Tapu ve Kadastro işlemleri için başka yerlere yönlendirilen İskele İlçesi’nde yaşayanların çilesine son veren İskele Kaza Tapu Amirliği’nin resmi açılış töreninin ise Şubat’ta yapılması planlanıyor.

SADIKOĞLU: “İSKELE’NİN ÇİLESİ YAVAŞ YAVAŞ BİTİYOR”

Resmi açılışı henüz yapılmayan ancak 23 Ocak’tan itibaren vatandaşların taleplerine yanıt vermeye başlayan İskele Kaza Tapu Amirliği’nin Şube Amiri ise Tamer Aylanç oldu. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, İskele Kaza Tapu Amirliği’ni ziyaret ederek Şube Amiri Tamer Aylanç ile görüştü, hayırlı olsun temennilerini iletti. Kağıt üzerinde ilçe olan İskele’nin tam anlamıyla ilçe olması için yılmadan çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Sadıkoğlu, Tapu ve Kadastro Dairesi’ni ise İskele’ye kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti. İskele Belediye Başkanı, İskele ve beldeleri başta olmak üzere tüm İskele İlçesi’ne hizmet vermeye başlayan İskele Kaza Tapu Amirliği’nin İskele’ye kazandırılmasında emeği geçen İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü Berna Selengin ve İskele Kaymakamı Kemal Yılmaz başta olmak üzere herkese teşekkürlerini de sundu.

AYLANÇ: “DEVRİM NİTELİĞİNDE”

İskele Kaza Tapu Amirliği, Şube Amiri Tamer Aylanç ise konuşmasında, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na ziyaretinden ötürü teşekkür etti. Tapu ve Kadastro Dairesi’nin İskele’ye kazandırılmış olmasının devrim niteliğinde olduğuna vurgu yapan Aylanç, İskele Belediyesi’ni başarılı işlere imza attığı için tebrik etti. Başkan Sadıkoğlu’nun yaptığı icraatları yakından takip ediyorum diyen Tamer Aylaç, Sadıkoğlu’na başarılarının devamını da diledi.

13 PERSONEL 49 KÖYE HİZMET VERİYOR

Şube Amiri Tamer Aylanç ile birlikte toplam 13 personeli bulunan İskele Kaza Tapu Amirliği, İskele İlçesi’ne bağlı 49 köye hizmet veriyor. İçerisinde vezne, yerel araştırma şubesi, hacizler şubesi, kayıt şubesi, takrirler şubesi ve dilekçe şubesi bulunan İskele Kaza Tapu Amirliği, hafta içi 08.30-15.30 Perşembe 08.30-13.00 ve 14.00-18.00 saatleri arasında açık ancak vezne işlemleri 08.45-12.00 saatleri arasında yapılabiliyor