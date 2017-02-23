Tarihi Kale’de iğrenç olay

Devrim Demir

Girne Kalesi’ndeki Batık Gemi Müzesi’nde önceki gün iğrenç bir olay yaşandı. Müzeyi gezmek için gelen iki genç kızın karşısında, çekinmeden cinsel organını çıkarıp mastürbasyon yapan 40 yaşındaki Bayram Uçar, yapılan şikayet üzerine kalede tespit edilerek tutuklandı.

Yapılan sorgulamada işlediği suçu itiraf eden Uçar aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı Bayram Uçar’ın yurt dışına çıkışını yasaklayıp, 3 bin TL nakdi teminat yatırması, 50 bin TL şahsi kefalet imzalaması yanında KKTC vatandaşı bir kişinin imza edeceği 25 bin TL’lik kefalet senedi imza etmesi sonrası serbest bırakılmasına emir verdi.

Uçar cezaevine gönderildi

Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Serhat Özcü, Bayram Uçar isimli zanlının 21 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen “müstehcen teşhir” suçundan tutuklandığını kaydetti.

Suçunu kabul etti. Zanlının tutuklandıktan sonra şubeye sevk edildiğini kaydeden Özcü, yapılan sorgusunda suçunu itiraf ettiğini mahkemeye iletti. Özcü, meseleyle ilgili tahkikatın tamamlandığını ve zanlının davalarında hazır olabileceği uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Ağır teminat şartlarını ödeyemeyen, zanlı Bayram Uçar yargılanıncaya kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.