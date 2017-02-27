Tarım Dairesi, fareyle mücadele kampanyası başlattı

Tarım ürünlerinde zarara neden olan, insanlara ve çiftlik hayvanlarına da çeşitli tehlikeli hastalık etmenlerini bulaştırabilen fare ve sıçanlara karşı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Tarım Dairesi Müdürlüğü’nce “Fare Mücadele Kampanyası” başlatıldı.

Daireden yapılan açıklamada, yılda en az iki kez Tarım Dairesi’nce Fare Mücadele Kampanyası düzenlendiği anımsatılarak KKTC dahilindeki tüm köylere fare zehirlerinin ücretsiz olarak verileceği belirtildi.

Bu kampanya çerçevesinde her köye ayrılan fare zehirleri, Kaza ve Bölge Tarım Daireleri’nden, ilgili Belediyeler ve Muhtarlıklar tarafından teslim alınacak ve ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılacak. İlgili Belediye ve Muhtarlıklara ayrılan fare zehirlerinin 15 gün içerisinde Kaza / Bölge Tarım Daireleri’nden alınması gerekiyor.

Üreticilerin fare zehirlerini kullanırken doğaya zarar vermeden, tüm emniyet tedbirlerini alarak amacına uygun olarak kullanmalarının hem kendileri hem de çevrenin korunması için gerekli olduğu belirtilen açıklamada, zehirlerin, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği yerlere konulması istendi.