Tarım Dairesi'nden Bağlarda Budama ve Hastalık-Zararlılar eğitimi

Tarım Dairesi Bağlarda Budama ve Hastalık-Zararlılar konusu ile eğitimlerine devam ediyor.

Bu haftaki eğitim Manisa Bağ Araştırma Enstitüsü’nden gelecek olan uzmanlarla birlikte gerçekleştirilecek. 30 Ocak Pazartesi ve 31 Ocak Salı Günleri Bağ Üretiminin yoğun olduğu Mehmetçik ve Lefke Bölgelerinde iki gün boyunca üreticiler bilgilendirilecek.

30 Ocak 2017 Pazartesi saat 11.00'de Mehmetçik Tarım Dairesi’nde toplanılacak ve oradan üreticilerin bağlarına ziyarette bulunup, budama ve Hastalık-Zararlılarla ilgili tarla eğitimi verilecek.

Öğleden sonra saat 14:00’de Ziyamet’te Mehmet Özbolat’ın bahçesinde eğitime devam edilecektir. Akşam saat 19:00’da ise Mehmetçik Spor Kulübünde Gece Eğitimi yapılacak.

31 Ocak 2017 Salı saat 11.00’de Hüseyin Yalçıner’in Cengizköy’deki bahçesinde toplanılacak, öğleden sonra saat 14:00’te Gemikonağı’nda Sıtkı Işıkgün’ün bahçesinde eğitime devam edilecek.

Akşam saat 19:00’da Lefke Atatürk Kültür Merkezi Salonun’da yapılacak olan Gece Eğitimi ile bu haftaki eğitimler son bulacak.