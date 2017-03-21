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Tarım Dairesi’nden Çamlıbel’de tarla günü ve gece eğitimi

Tarım Dairesi’nden Çamlıbel’de tarla günü ve gece eğitimi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günleri ve gece eğitimlerine bu hafta Çamlıbel’de devam edecek.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günleri ve gece eğitimlerine bu hafta Çamlıbel’de devam edecek.

Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, bu çerçevede yarın 14.00’te Çamlıbel ve Tepebaşı’ndaki seralar gezilecek. Saat 19.00’da ise Çamlıbel köy kahvesinde “Domates Yetiştiriciliği ile Sebze Üretiminde Bazı Önemli Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele” konularında Tarım Dairesi uzmanları tarafından üreticilere eğitim verilecek.

Daireden yapılan açıklamada, tarla günü ve gece eğitiminin bölgedeki tüm üreticilere açık olduğu belirtildi.

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