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Tarım Dairesi'nden Yedidalga'da tarla günü ve gece eğitimi

Tarım Dairesi'nden Yedidalga'da tarla günü ve gece eğitimi

Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günleri ve gece eğitimlerini bu hafta Yedidalga’da gerçekleştirdi.

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Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günleri ve gece eğitimlerini bu hafta Yedidalga’da gerçekleştirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede dün Yedidalga’da Kazım Taçay’ın bahçesinde bağ budanması konusunda üreticilere uygulamalı eğitim verildi. Öte yandan dün akşam Yedidalga Muhtarlığı’nda “Bağ Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele” konularında Tarım Dairesi uzmanları tarafından üreticilere eğitim verildi.

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