Tarım Dairesi’nin eğitimleri sürüyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günleri ve gece eğitimlerini bu hafta Tatlısu’da sürdürdü.

Bu çerçevede akşam Erol Oğul’un bahçesinde üreticilerle bir araya gelinerek Domates yetiştiriciliği konusunda uygulamalı eğitim düzenlendi.

Gece de,Tatlısu Muhtarlık Binasında “Domates Yetiştiriciliği ile Sebze Üretiminde Bazı Önemli Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele” konularında Tarım Dairesi uzmanları tarafından üreticilere eğitim verildi.