Tarım Dairesi’nin tarla günleri ve gece eğitimleri Tatlısu’da gerçekleşecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi’nin üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde düzenlemekte olduğu tarla günleri ve gece eğitimleri etkinliği Tatlısu’da gerçekleşecek.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Tarım Dairesi uzmanları 15 Mart, saat 14.00’de Erol Oğul’un bahçesinde domates yetiştiriciliği konusunda üreticilere uygulamalı eğitim verecek.

Saat 19.00’da Tatlısu Muhtarlık binasında yer alacak gece eğitiminde ise üreticilere; “Domates Yetiştiriciliği ile Sebze Üretiminde Bazı Önemli Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele” konularında eğitim verilecek. Eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.