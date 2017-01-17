Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı sonuçları açıklandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilen ve T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından teknik destek ile bakanlık tarafından yürütülen, 2016 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı bağımsız değerlendirme sonuçlarını açıklandı.

7 Eylül 2016 tarihinde 3.5 milyon TL’lik bütçe ile ilan edilen 2016 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında yapılan toplam 63 başvurunun ön inceleme ve bağımsız değerlendirme aşamaları tamamlanarak, destek programı kapsamında bakanlık ile sözleşme imzalamaya hak kazanan başvuru sahipleri belirlendi.

29 BAŞVURU SAHİBİ ASİL LİSTEYE GİRMEYE HAK KAZANDI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği finansmanı ve T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ile yürütülen, 2016 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’nın amacının tarım piyasalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal alanlarda sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması olduğu belirtilen bakanlık açıklamasında, 2011 yılından bu yana her yıl yürütülen mali destek programına bu sene toplam 63 başvuru yapıldığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, Öncelik 1 kapsamında yapılan başvurularda 25 başvuru sahibinin, Öncelik 2 kapsamında 2 başvuru sahibinin ve Öncelik 3 kapsamında 2 başvuru sahibinin asil listeye girmeye hak kazandığı belirtildi. Program kapsamında, toplam 3,500,000 TL’lik destek miktarı ile 29 başvuru sahibi asil listeye girmeye hak kazanırken, ayrıca 10 başvuru sahibinin de yedek listede olduğu ifade edildi.

BAŞARI ORANI %62

2016 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’nın başarı oranın da açıklandığı basın bildirisinde, 2015 yılında %52 olan başarı oranının % 10’luk artışla bu yıl 2016 yılı programı için %62’ye ulaştığı vurgulandı. Programa karşı üreticilerimizin farkındalığının ve talebibib her sene artış gösterdiği belirtildi.

YARARLANICILAR SÖZLEŞME İMZALAMAK ÜZERE DAVET EDİLECEK

Bakanlık açıklamasında, 2016 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde belirlenen sözleşme imzalamaya hak kazanan başvuru sahiplerine bakanlık tarafından sözleşmeye davet mektubu gönderileceği, ve sözleşmelerin imzalanması için çağrıda bulunulacağı kaydedildi. Sonrasında, sözleşme imzalayan projelerin izleme süreçlerinin başlayacağı ifade edildi.