‘’Tarımsal İlaçların Kullanımı ve Sürdürülebilir Çevre’’ panelinin sonuçları açıklandı

Ülkemizde tarımsal ilaçların kullanımı ve sonrasında ortaya çıkan ambalajların çevreye etkileri konusunda duyarlılık konusunda farkındalık yaratmak amacı panel düzenlendi.

KKTC’de İhracatta yıllık %80,20 paya sahip olan tarım ve tarımsal sanayi sektörü, GSYİH içerisinde %5,6 ve istihdamda %5,6 paya sahip olması ile birlikte tarım sektörü kırsal kesimde hemen hemen tek geçim kaynağı olan bir temel sektördür.

Gelişen teknoloji ile birlikte toplumsal beklenti ve ihtiyaçlara uygun şekilde sağlıklı, kaliteli ve çevreye duyarlı bir üretim yapılması, tüketicilerin güvenilir gıda tüketmesi açısından çok önemlidir. Bunun yapılabilmesi Ziraat Mühendislerinin devreye girmesi ile mümkün olacaktır. Bu nedenle Ziraat Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ve Kıbrıs Türk Arıcılar Birliği işbirliği ile ‘’TARIMSAL İLAÇLARIN KULLANIMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE’’ konulu bir panel düzenlenmiştir.

Panel, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim BAKTIR başkanlığında yapıldı.

Panele Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr Nezihi UYGUR, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yrd Doç. Dr. Hakan FİDAN, Tarım Dairesi personeli Dr. Emine KOCADAL, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle ve Kıbrıs Türk Arıcılar Birliği Başkanı Kırata Kasapoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Düzenlenen panelin sonuç bildirgesine göre;

Ülkemizde yılda ortalama 250 ton zirai ilaç ithal edilmekte ve bu ilaçlar ithal edilirken Tarımsal İlaçlar Denetleme Kurulu tarafından ruhsatlandırılmaktadır.

Ülkemizde, Avrupa Birliği’nde aktif maddesi onaylı olan tarım ilaçlarına izin verilmektedir. Tarım Dairesi’ne bağlı, müfettiş olan, Ziraat Mühendisleri tarafından gerek iç piyasada üretilen bitkisel ürünlerden gerekse ithal edilen ürünlerden ülkeye giriş limanlarından alınan numuneler Sağlık Bakanlığına bağlı ve akredite olmuş Devlet Laboratuvarı Dairesi tarafından pestisit kalıntı analizleri yapılmaktadır. Yapılan bu analiz sonuçları Tarım Dairesi tarafından değerlendirilmekte ve ülkemizde uygulanan kalıntı limitleri Avrupa Birliği’nde uygulanan kalıntı limitleri ile aynıdır yani eşdeğer şekilde yapılmaktadır.

Tarımsal ilaçların ambalaj atıkları, insan sağlığına zarar vermeyecek ve çevre kirliliği yaratmayacak şekilde toplanıp imha edilmelidir. Bu konuda Tarım Dairesi tarafından bir mevzuat hazırlanmalıdır.

İlaçların kullanımında ilacın etiketinde yazan kullanım dozajı ve hava sıcaklığı, ilacın katılacağı suyun PH değeri, ilaçlama yapılırken ilaçlama pompasının basıncına dikkat edilmelidir.

Zirai ilaçların satışını yapan 40 tarım ilacı bayisi vardır. Bu ilaç bayilerinin Ziraat Mühendisi istihdamı zorunluluğu vardır.

Hastalıksız ve daha verimli bir üretim için münavebe yapılmasının uygulamaya geçilmesinin gerekliliği.

Tarımsal ilaçların yalınızca konusunda uzmanlaşmış yetkili kişiler tarafından yapılması.

Kademeli sertifikalı üretime geçilmesinin önemli olduğu.