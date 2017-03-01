Tarımsal ürünlerin kooperatifler tarafından işlenmesi çalışmaları ileriye götürtülüyor

Mehmetçik ve Büyükkonuk’ta, kooperatifler altında yerel tarımsal ürünlerin standartlar çerçevesinde işlenmesine yönelik çalışmalar hızlandırıldı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan yapılan açıklamada, Büyükkonuk’ta zeytin üreticilerinin katılımı ile gerçekleştirilen bir toplantıda, zeytin kooperatifinin kuruluşu için çalışmaların hızlandırılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Diğer taraftan da Mehmetçik’te yapılan Karpaz Üzüm, Şarap, Alkollü İçki Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd.’in özel genel kurulunda, AB TAPS Projesi ekibi üzüm ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması amacıyla yürütülecek çalışmalarının fizibilite raporunu sundu.

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga burada yaptığı konuşmada, yerel tarımsal ürünlerin işlenerek pazarlanması amacıyla yürüttükleri çalışmaların uygulama aşamasına getirildiğini belirtti.

Bölgeye has ürünlerin standartlar çerçevesinde işlenmesinin ve markalaşmanın ana hedefleri olduğunu kaydeden Tulga, pazarlamanın üreticilerin de katılımıyla KTEZO’nun içinde yer alacağı şemsiye kooperatif tarafından yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Tulga, ”Kalkınma, güçleri birleştirerek olur. Onun da yolu kooperatifçiliktir” dedi.

Mehmetçik’te ve Büyükkonuk ile çevre köylerde başlayan kooperatifleşme projelerinin pilot uygulamalar olduğunu, buralarda elde edilecek başarının ülkedeki kooperatifçiliği geliştirmesinin amaçlandığını kaydeden Tulga, harup, süt ürünleri ve el zanaatlarının kooperatifleşmesinin de gündemlerinde olduğunu söyledi.