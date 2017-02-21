“Tarlaları canları çektiğine veriyorlar”

Aydınköy sakinleri Yeni Bakış’a konuşarak köyün sorunlarını anlattı. Birçok sorunla boğuşan köy geçimini sağladığı hayvancılık ve narenciye sektörlerinde de belli başlı sorunlarla boğuşuyor. Bunun yanında gençliğin köyden göç ettiğini vurgulayan vatandaşlar, Kırsal kesim arazisi yıllardır dağıtılmadığının da altını çizdi.

Vatandaş ne dedi?

Muhtar Tamer Tayanç;“Tarlalar yamyamlara dağıtılıyor”

“Köyde sorun çok, devletten yorum yok. Bilindiği üzere Aydınköy kırsal bir bölgededir ve hükümet bu bölgedeki köylere hakkettiği ilgi ve alaka göstermiyor. Bölgede 6 milletvekili var 2 tanesini bir kenara ayırın diğer 4’ü gözlerini çıkarsın bilmiyor. Maalesef ki kırsal kesim arazileri 42 senedir köye dağıtılmadı bu sebeple gençlik hep göç etti. Köydeki üreticiyi bağlayan en önemli sorunlardan biri ise bölgemizde devlete ait tarla ve bahçelerin yasal olarak dağıtılmamasıdır. Hükümetin her köyde 1-2 tane yamyamı var ve köydeki tarlalar bu 3-5 köy dışından olan yamyama dağıtılıyor. Aydınköy’de hayvancılıkla uğraşan kişilerin ise ekecek bir karış toprağı yok. Bu tarlalar dağıtılırken kimsenin de haberi olmadan canlarının çektiğine dağıtıyorlar.”

Hasan Çoban;“Araziler partizanca veriliyor”

“1975’de beri bu köyde yaşıyorum kırsal kesim arsası verilmediği için gençler göç etmektedir. Hal böyleyken devlet yöneticileri halen kılını kıpırdatmıyor. Eskiden Güzelyurt adı üzerinde güzeldi, artık çirkinleştirildi. Bunun yanında köyde devlete ait arazileri partizanlık yaparak hava parasına köy dışından 2-3 kişiye ekmesi için veriliyor. Köyde hayvancılar da bu durumdan mağdur oluyor çünkü daha önce ekilebilecek arazileri onlara ekip biçmeleri için verileceği söylendi ama sözler tutulmadı. Maalesef siyasiler köye bir tek seçim zamanı uğrar ya da seçim zamanı yanaşınca köye yatırım yapılır. Sonra sorunlarla ilgilenen yok. Köy halkının diğer bir sorunu köyden geçen yeni yolda birçok kişi bende dahil mağdur oldu, sadece 3 kişinin mağduriyeti karşılandı, geri kalana bir şey yok.”

Ahmet Büyükhoca;“Köyü su basıyor”

“Aydınköy’ün sorunlarının başında yağmur yağdığı zaman altyapı sorunları ve eksikliklerinden dolayı köyün bazı yerlerini su basması geliyor. Bunun yanında Gençlerde işsizlik de problemlerin içerisinde ön sıralarda yer alıyor ki Güzelyurt’ta açılan yeni üniversite biraz bu konuda gençlerimize yol açtı. Yine de asgari ücretle çalışan gençler ev bark kurmakta zorlanıyor.”

Aynur Zonga Türkmen;“Üreticilerin sorunları var”

“Aydınköy’de birçok kişi geçimini hayvancılık ya da narenciyeden sağlar, ama bugün 2 sektörde de dünya kadar sorun var. Narenciye para etmiyor, hayvancı ise süt parasını alamıyor. Bunun yanında gençlik için de sorunlar var 1’incisi asgari ücretin düşük olması ve Lefkoşa gibi uzak yerlerde iş bulanların maaşlarının yarısının benzine gitmesi, diğer bir sorun ise uzun yıllardır gençlerin ev yapabilmesi için kırsal kesim arsalarının dağıtılmaması bu sebeplerle de gençliği köyde artık göremiyoruz, bir çoğu göç etmeyi tercih ediyor.

Ali Kandulu;“Zarar ediyoruz”

“Ben hayvancılıkla uğraşmaktayım maliyetin üzerinde üretirim ama zarar etmekteyim, bunun sebebi ise bizden sütü ucuza almaları. Bilindiği üzere yemlere zam geldi, süt de cüzi bir pahalılık oldu ama maalesef yeterli değil ve artık zarar etmeye başladık. Genel anlamda bir diğer sorunumuz kırsal kesim arsası dağıtılmamasından dolayı gençlerin göçü.”

Mustafa Boşnak;“Bahçe yolları çok kötü”

“Köyde en büyük problem gençliğin göçü ki benim çocuklarımda köyden göç edenler arasında, köyde iş yok, ev yok, arsa verilmiyor ve gençler çareyi göç etmekte buluyor. Bu sorunun önüne geçmek için dağıtıla bilecek arsalar mevcut. Bunun yanında bahçe yolları perişan arabalar yolda zor ilerliyor bu sorunun da önüne geçilmeli. Bir diğer problem hayvancıların bölgesinde suyun ve elektriğin olmaması…”