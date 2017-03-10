Tarlaya uçtular

Onur Ulağ

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda dün akşam aynı yöne giden iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Güzelyurt’tan Lefkoşa istikametine giden Tülin Candağ’ın (K-23), yönetimindeki HC 429 plakalı aracıyla önünde aynı istikamete doğru giden Mehmet Aziz Astan (E-20) yönetimindeki DC 420 plakalı araca arkadan vurmasıyla gerçekleşti.

Çarpmanın ardından Tülin Candağ’ın yönetimindeki HC 429 plakalı araç, yolun solunda bulunan zeytin ağaçlarının olduğu tarlaya sürüklendi ve ağaçlara çarparak durabildi. Hem Candağ hem de Astan kazada hafif yaralandı. Astan’ın aracında yolcu olarak bulunan iki kişinin de kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları öğrenildi.

Yaralılar, olay yerine çağırılan ambulans tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındılar.