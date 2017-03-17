Tartışma kanlı bitti

Evrim Kamalı

Haspolat’ta bir öğrenci yurdunda, Önder Culha tartıştığı okul arkadaşını bıçakla yaraladı. Tutuklanan zanlı dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Kanteper olayla ilgili bulguları aktardı. Kanteper huzurda bulunan zanlı Önder Culha’nın 16 Mart tarihinde, saat 10.00 sıralarında tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile tartıştığı Mehmet Şerif Önder’i sağ bacak baldırından yaraladığını söyledi. Polis olayın akabinde yaralanan Önder’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisine müteakip taburcu olduğunu belirtti.

Polis memuru Mehmet Kanteper mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi, 3 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 30 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.