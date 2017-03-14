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Tartıştığı kişiyi darp ederek kafatasını çatlattı

Tartıştığı kişiyi darp ederek kafatasını çatlattı

Lefkoşa’da pazar günü yaşanan olayda, tartıştığı Muhammed K.’yi darp eden ve kafa tasının çatlamasına neden olan M.S.G. (E-29) tutuklandı.

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Lefkoşa’da pazar günü yaşanan olayda, tartıştığı  Muhammed K.’yi darp eden ve kafa tasının çatlamasına neden olan M.S.G. (E-29) tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, olayda yaralan Keskinoğlu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kontrol altına alındı.

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