Taşçıoğlu: "Meclis'in %40'ı doktor ama yasalar yapılmıyor"

Tuğçe Ülkü Aydın

4 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde tören düzenlendi.

Törende sırasıyla, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Meclis Başkanı Sibel Siber ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı birer konuşma yaptı.

TAŞÇIOĞLU

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Mustafa Taşçıoğlu da, 14 Mart Tıp Bayramı’ndaki tablonun maalesef karamsar olduğunu vurguladı.

“İKİNCİ İŞ YASAĞI…”

Sağlıkta yaşanan sorunlara ve sistemsizliğe dikkat çeken Taşçıoğlu, 2009 yılında geçen Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nda, hekimler ve sağlık çalışanlarına ikinci iş yasağının getirildiğini ancak siyasi iradenin bunu hayata geçiremediğini anımsattı.

Aynı kararın birkaç ay önce Yüksek İdare Mahkemesi tarafından yeniden alındığını hatırlatan Taşçıoğlu, bu konuda hala gerekli adımların atılmadığını kaydetti.

Meclisin neredeyse yüzde 40’ının doktorlardan oluştuğuna dikkat çeken Mustafa Taşçıoğlu, buna rağmen sağlıkla ilgili yasaların yapılamamasını eleştirdi.

Onkoloji Hastanesi’nde, hala medikal onkoloji uzmanının bulunmadığına da işaret eden Taşçıoğlu, bazı branşlardaki hekimlerin teşkilat yasalarındaki ilgili uzman kadrolarının oluşturulamaması nedeniyle özlük haklarını alamadığını da sözlerine ekledi.