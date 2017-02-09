Taşkent yolunda korkutan kaza!

Haspolat - Taşkent yolunda yürekleri ağızlara getiren bir kaza meydana geldi.

FN 878 plakalı araç Haspolat - Taşkent yolunda seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve takla attı. Kazanın ardından ters dönen araçta bulunan 2'si çocuk 5 kişi acil yardım ekiplerinin ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kurtarılarak ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.