Taşkent’te doğal bir cennet

Necati Külahlılar

Ülkemizde bir ilki gerçekleştirerek Taşkent’te kurdukları içerisinde çeşitli hayvanlar ile doğaya özgü her şeyin bulunduğu Taşkent Doğa Parkı her geçen gün ilgi odağı olmaya başladı.

Eşiyle birlikte kurdukları Taşkent Doğa Parkı’nı geliştiren işadamı Kemal Basat, Parkın nasıl kurulduğunu, neler yaptıklarını ve beklentilerini HALKIN SESİ ile paylaştı.

Her şeyin eşiyle Taşkent'e evlenince başladığını anlatarak sohbete başlayan Taşkent Doğa Parkı direktörü Kemal Basat "Ben zaten doğa ve hayvan hastası biriydim, buraya evlendik, bu havayı soluduk, bir eşek ve köpeklerle başladık, at ile, minyatür keçiyle, anneannemin tavsiyesi ile tavuk derken işler böylece büyüdü” dedi.

Gelen tepki ve taleplerle de halka açmaya karar verdiklerini ifade eden Basat, devamında işlerin ciddiye bindiğini ve eğitim amaçlı çalışmalara başladıklarını belirtti. “İnsanları hem eğlendirmek hem de eğitmek için yola çıktık. Çocuklar için sınıf, dinlenme alanları, eğitim programları, piknik alanı gibi birçok sosyal aktivite de olacak” diyen Basat, adım adım ilerlediklerini kaydetti.

“Tüm bunları yaparken bize yaralı hayvanlar gelmeye başladı. Arkadaşlarımız doğada bulduğu yaralı hayvanları bize getiriyordu. Bizler de adamızda bir rehabilitasyon merkezi olmadığının farkına vardık. Bu amaçla yola çıktık” diyen Kemal Basat, Avrupa standartlarında olan rehabilitasyon merkezinin, yılan, gibi birçok yırtıcı veya evcil hayvanın yeniden doğaya salınmaya hazır olmasına dek yeterli hizmeti verebildiklerinin altını çizdi. Doğadaki hasta ve yaralı hayvanların bakımını yaparak yeniden doğaya salan merkezde küçük bir serçeden büyük bir maymuna kadar, özel odalarda, kamera sistemleri ile vahşi yapılarını koruyarak, yüzde yüz iyileşmeleri halinde yeniden doğaya salınıyor. Profesyonel zoolog eşliğinde yürütülen çalışmalar Hayvanların suyu için özel tarifeden, uygun fiyata aldığını belirten Basat, Dikmen Belediyesi’ne de teşekkür etti. Basat “Hasta ve yardıma muhtaç hayvanları iyileştirip doğaya salıyoruz. Kendi bünyemizde çalışan zoolog arkadaşımız, dıştan hizmet aldığımız veteriner arkadaşlarımız da var” dedi.

Doğa Parkı’nın bütçesi nasıl oluştu?

“Çatalköy'de havuzlu bir villa alacaktık, ama bunun yerine hayvanlarla iç içe olup burada Taşkent'te kalmaya karar verdik ve bu bütçe ile başladık” diyen Kemal Basat, Güzelyurt’ta doğa müzesinin sponsorluğu, Taşkent'teki piknik alanının işletimi gibi doğa ile iç içe birçok projeye imza attıklarını ve sadece burasıyla sınırlı kalmadıklarını anlattı.

Geçmişte taş ocağı olarak kulanılan ve kendi himayelerinde olan büyük alanı da temizleyerek, doğaya kazandırmaya çalışan Basat, dıştan işgücü alımında önceliği her zaman bölge halkına vererek bölge halkı ve ekonomisine de katkıda bulunuyor.

SON TEKNOLOJİYLE DONATILMIŞ REHABİLİTASYON MERKEZİ

Tepeden tırnağa son teknoloji ile döşeli olan rehabilite merkezi, en küçüğünden en büyüğüne tüm kara ve doğa hayvanlarını barındırabileceğini söyleyen Basat, 1190 numaralı Doğal Yaban Hattı ile de gelen ihbarları değerlendirmeye başladıklarını belirtti.

Basat, bu yıl işletmesini aldıkları Taşkent piknik alanının da doğa parkını tamamlayıcı bir öğe olduğunu düşünüyor. Yasal olarak araştırıp tüm işlemleri yapan Basat, piknik alanının temizliği sırasında yaklaşık 900 torba çöp, 20 kamyon da moloz temizlediklerini vurguluyor. Burasının açılışı 1 Mart 2017 olarak planlanırken yaklaşık 200 tane piknik masası ve çocuklar için küçük masalar olacak. Engelliler için de özel bir piknik alanı, oturma yeri ve masaların olacağını belirten Kemal Basat “Manastırı da temizliyoruz. Bölgeden keçileri de uzaklaştırdık. Ağaçların bakımı için orman dairesiyle istişare halinde çalışıyoruz. Ağaçları ilaçlıyor, bakımını yapıyor, yeni fidanlar dikiyoruz. 15 kişilik uzman ekibimiz, 15 kişilik de dıştan işgücü alımımız var” dedi.

Sürekli beyin jimnastiği ve atölye çalışmaları olduğunu söyleyen Basat, “Dıştan gelen fikir ve önerilere de çok açığız. İlerleyen zamanda gönüllülük kapsamında çalışıp, onlardan faydalanırken, onlara da birşeyler vermek istiyoruz. Gönüllülerimizi sömürmek istemiyoruz” diyor. Gerekli altyapının oluşunca bu programı da hayata sokacaklarını ve bu çalışma ile doğal yaşama acil müdahaleyi gönüllü ağıyla sağlayacaklarını ifade eden Basat “Karpaz’da olan bir gönüllümüz, orada yaralı bulunan bir hayvana ilk müdahaleyi yapabilecektir” dedi.

Doğa parkında yaklaşık 300, rehabilitasyon merkezinde doğaya bırakılmayı bekleyen 15 tane hayvanları bulunduğunu söyleyen Basat “Deve kuşundan tutunda tilkiye kadar... Bu işe girince Kıbrıs’ta adamıza ait olmayan, kaçak getirilen birçok hayvan var olduğunu öğrendik. Biri gelse de gergedan aldık, bakamıyoruz dese şaşırmayız... Büyük piton yılanını alıp bakamaz da bir göletin yanına bırakırsanız ne kuş bırakır ne de yumurta, yaban hayata çok müdahale eder...” diyor.

Adada Maymunların bile olduğunu fakat bu adaya göre olmadığını zira bakımlarını çok zor olduğuna dikkat çeken Kemal Basat “Bunlarında önüne geçmek gerek. Alıp bebek iken sevmek yeterli olunmuyor ama maalesef yapıyorlar... İnsanların daha bilinçli olması gerek yoksa biz ne kadar da kurtarıp iyileştirsek önüne geçemeyiz...” diye konuştu.

Çöpler konusunda da bunun böyle olduğunu ifade eden Basat, “Biz çöpleri sürekli toplayamayız, ancak atılmasını önleyebiliriz, bu yüzden her yere kamera taktık” dedi.

Köklendirme ve çimlendirme serası kurduklarını ve burada amaçlarının insanların da gelip köklendirmenin nasıl yapılacağını görmeleri olduğunu söyleyen Taşkent Doğa Parkı direktörü Basat “Hem üretim yapacağız hem de bunu öğrenmek isteyenlere burada öğreteceğiz. Aynı anda on bine yakın fidan köklendirilebilecek sera, üzeri kapalı, otomatik ısılı, havuzlu, full donanımlı bir mekan. Serada üretilen ürünler satılarak gelir elde edilmeye çalışılacak” dedi.

Basat, Sera yanında tarım botanik eğitim alanı ile de sınıflarda dersler verileceğini ve eşsiz manzarası eşliğinde iki sera ve eğitim sınıflarının yer alacağını anlatarak hedefin 2018 yılında tüm bunların tamamlanması olduğunu sözlerine ekledi.

Eşi de kendi de doğa, hayvanlar ve çevre üzerine yoğunlaştırılmış eğitim alıyor, master yapıyorlar. Yaptıkları her işi en doğru şekilde, profesyonel ekip ile yapmaya çalışıyorlar.

“HEDEFİMİZ BÖLGEMİZİ TURİZME KAZANDIRMAK”

Devletten teşvik almadığını dile getiren Basat, mekanın turizm kapsamına girmediği için bunun kabul edilmediğini kaydetti. "Biz elimizden geleni yapıyoruz, hedefimiz bölgemizi turizme kazandırmaktır, bu yüzden canla başla çalışıyoruz. Yürüyüş parkurları açacağız, haritalarla ve seviyelerle, bilgilendirici levhalarla, bisiklet yollarıyla bölgede olmayan birçok projeye imza atacağız” diyen Basat, bu projelerde tek hedeflerinin, burasının giderleri karşılayabilecek, kendi kendini sürdürebilecek duruma gelmesi olduğunu altını çizdi.

Basat “Buradaki hayvanların hayatı benim bütçeme bağlı değil, bu kurumun bütçesinden olmalı... Fazla parada gözümüz yok, tüm gelirini buraya harcayacağımız bir düzen istiyoruz. İnşallah piknik alanımız güzel çalışır da doğa parkındaki hayvanların giderini karşılar” diyerek sözlerini tamamladı.