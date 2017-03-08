Taşkınköy’de Kadınlar Günü’ne özel indirim şöleni

Lefkoşa Taşkınköy esnafı; Kadınlar Günü nedeniyle bugünden itibaren 12 Mart’a kadar İndirim Şöleni düzenliyor.

Taşkınköy Şölen Komitesi adına Derya Alp’in açıklamasına göre; Şölende, Metropol Yolu olarak da anılan Kemal Ünal Caddesi’ndeki mağazalarda 09.00-20.00 saatleri arasında indirimli satışlar yapılacak.