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Taşkınköy’de Kadınlar Günü’ne özel indirim şöleni

Taşkınköy’de Kadınlar Günü’ne özel indirim şöleni

Lefkoşa Taşkınköy esnafı; Kadınlar Günü nedeniyle bugünden itibaren 12 Mart’a kadar İndirim Şöleni düzenliyor.

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Lefkoşa Taşkınköy esnafı; Kadınlar Günü nedeniyle bugünden itibaren 12 Mart’a kadar İndirim Şöleni düzenliyor.

Taşkınköy Şölen Komitesi adına Derya Alp’in açıklamasına göre; Şölende, Metropol Yolu olarak da anılan Kemal Ünal Caddesi’ndeki mağazalarda 09.00-20.00 saatleri arasında indirimli satışlar yapılacak.

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