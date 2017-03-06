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  3. Taşkınköy’de Kadınlar Günü’ne özel indirim şöleni düzenleniyor
Taşkınköy’de Kadınlar Günü’ne özel indirim şöleni düzenleniyor

Taşkınköy’de Kadınlar Günü’ne özel indirim şöleni düzenleniyor

Lefkoşa Taşkınköy esnafı Kadınlar Günü nedeniyle 8-12 Mart tarihleri arasında indirim şöleni düzenliyor.

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Lefkoşa Taşkınköy esnafı Kadınlar Günü nedeniyle 8-12 Mart tarihleri arasında indirim şöleni düzenliyor.

Taşkınköy Şölen Komitesi adına Derya Alp’in açıklamasına göre,  Çarşamba günü başlayıp Pazar gününe kadar devam edecek şölende, Metropol Yolu olarak da anılan Kemal Ünal Caddesi’ndeki mağazalarda 09.00-20.00 saatleri arasında indirimli satışlar yapılacak.

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