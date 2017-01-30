Tatar: "Akıncı, pazarlığı %29.2’den başlatmakla hata yaptı"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanlış yolda olduğunu iddia ederek, “Kıbrıs Türk halkı için yaşamsal öneme sahip konularda Rum tarafını kabul noktasına getirmeden, bunu kayıt altına aldırmadan masaya harita koymakla, pazarlığı yüzde 29.2’den başlatmakla hata yapmış, Rum tarafının ekmeğine yağ sürmüştür” yorumunu yaptı.

Tatar yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya “Türkiye’nin, KKTC Meclisi’nin, hükümetin ve siyasi partilerin farklı görüşlerini iyi değerlendirmesi” çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı’yı taviz vermekle eleştiren Tatar, yanlış yolda olanların doğru noktaya varmasının mümkün olmadığını belirtti.

Tatar, Akıncı’nın, “Türkiye’nin aynen devam etmesini istediği garanti antlaşmasını tabu olmaktan çıkarmakla Kıbrıs davasında yegane destekçi Türkiye’yi zora soktuğunu, Rum-Yunan ikilisini memnun ettiğini” öne sürdü.

“Kıbrıs Türk halkının hakkını, hukukunu, toprağını, devletini uzlaşmazlığı açık olan Rum tarafına karşı korumak barış veya çözüm istememek değil, tam tersine bir yurtseverlik, halkçılık ve KKTC Cumhurbaşkanı’nın asli görevidir” diyen Ersin Tatar, şu anki noktanın halkın evet diyebileceği bir anlaşmadan çok uzak olduğunu savundu.